Сьогодні вам доведеться виконати обіцяне і працювати на повну силу, пише 24 канал.

Читайте також Кому осінь розіб'є серце: астролог назвав 3 знаки зодіаку, які розійдуться з коханою людиною

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Овнів

Астрологи радять Овнам провести цей день зі своєю сім'єю. Будьте комунікабельними та підтримуйте з рідними контакнт. Не бійтеся розповідати їм про проблеми. Вони зможуть вас підтримати та дати гарну пораду.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Тельців

У Тельців сьогодні можуть бути конфліктні ситуації. День несприятливий для валютних операцій, обміну грошей та надсилання великої суми на чужу кредитну картку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Близнюків

Складіть план на день, щоб виконати все заплановане. Перша половина дня вдала для прибирання, а от ввечері присвятіть час справам.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Раків

Ваше особисте життя сьогодні дасть велику тріщину. Ймовірно, ви запідозрите у зраді близьку людину та навіть викриєте брехню.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Левів

Левам варто виправити свої давні помилки. Не бійтеся зняти маску та розповісти людині правду. От побачите, вона вас пробачить, а ваш моральний стан в рази покращиться. Надалі вас чекатимуть кардинальні зміни.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Дів

Сьогодні ви можете розраховувати на позитивний поворот справи. Щось, що здавалося неможливим, знову опиниться у зоні вашої досяжності.

Читайте також Астрологи назвали наймудріших чоловіків за знаком Зодіаку

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Терезів

Все, що відбувається сьогодні, буде для вас уроком від життя, який треба засвоїти. Будьте обережні, адже кожна ситуація і кожне слово можуть бути ключовими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Скорпіонів

Хороший день для навчання, розширення кругозору, особистісного розвитку. Скорпіонам у цей день вдасться засвоїти велику дозу нових знань.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Стрільців

Оточіть себе в цей день людьми, які будуть вам корисні. Сьогоднішній день підходить для благодійності.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Козерогів

Козероги в цей день можуть цілком розраховувати на допомогу хороших друзів. Вони дадуть вам цінну пораду, яка навіть зможе змінити вам життя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Водоліїв

Сьогоднішній день сприятливий для розширення кола знайомств. Астрологи радять не піддаватися спокусі когось покритикувати або повчити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 жовтня 2022 для Риб

Рибам доведеться цілий день налагоджувати свій побут, а от увечері краще відмовитися від пасивного відпочинку на користь активної прогулянки на свіжому повітрі.