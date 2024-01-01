Яким же буде перший день 2024 року, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу. Одного зі знаків зодіаку чекає сюрприз від близької людини, тому усмішка не сходитиме з лиця цілий день.
Сумно 2 знаки зодіаку, які найчастіше зраджують: чи є серед них ваш партнер
Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 січня для Овнів
Сьогодні в Овнів буде релакс-день. Адже представники цього знаку зодіаку відходитимуть від веселої новорічної ночі. Доведеться ще довго відпочивати, щоб відновити витрачені сили та енергію.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 січня для Тельців
Тельці ще не склали плани на 2024 рік. Астрологи рекомендують зробити це сьогодні, бо потім може бути пізно. Спонтанність – це не те, що вам потрібно у новому році. Тому ретельно подумайте про найближче майбутнє.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 січня для Близнюків
Близнюки проведуть день у колі друзів. Святкова атмосфера не захоче покидати вашу компанію. Тому 1 січня буде не менш активним, ніж 31 грудня.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 січня для Раків
Сьогодні Раки захочуть трохи побути наодинці. Адже останні декілька днів були дуже активними. Ви любите шумні компанії, але потребуєте часу і для себе. Інтроверт всередині таки перемагає екстраверта.
Лев (21 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 1 січня для Левів
Сьогодні Леви встануть не з тої ноги. Ви не думали, що почнете рік у поганому настрої. Однак до кінця дня представників цього знаку зодіаку чекає сюрприз від близької людини. Тому справи покращаться.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 1 січня для Дів
Діви активно розпочали 2024 рік. Представники цього знаку зодіаку вважають, що немає коли розслаблятися, треба діяти. Не дарма ж новий рік стартував в понеділок.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 січня для Терезів
Терези зустріли Новий рік з коханою людиною. Тому й 1 січня проведете разом. Романтична атмосфера пануватиме навколо. Цей тиждень дуже зміцнить ваші стосунки.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 січня для Скорпіонів
Скорпіонів сьогодні чекає генеральне прибирання. Адже потрібно навести лад у квартирі після святкування. Гості не зможуть звалити все на ваші плечі, тому прийдуть на допомогу. Час, проведений разом, буде дуже веселий.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 січня для Стрільців
Стрільцям потрібно наважитися на важливу розмову з партнером. Астрологи рекомендують більше не відтягувати справу. Адже ви планували зробити це ще торік. Не дайте своєму життю зайти в глухий кут.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 січня для Козорогів
У Козорогів буде поганий початок року. Найближчий тиждень ви проведете у лікарні. Проблеми супроводжуватимуть представників цього знаку зодіаку і надалі. Тому астрологи радять набратися терпіння та сил.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 січня для Водоліїв
Водолії проведуть день зі сім'єю. Вам не вистачало родинного спілкування останнім часом. Тому зможете насолодитися ним у цей святковий період.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 січня для Риб
Риби нарешті побороли свою лінь. Початок нового року дав представникам цього знаку зодіаку неймовірний приплив енергії. Головне – не втрачайте цей ентузіазм і продовжуйте підкорювати нові вершини.