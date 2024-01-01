Яким же буде перший день 2024 року, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу. Одного зі знаків зодіаку чекає сюрприз від близької людини, тому усмішка не сходитиме з лиця цілий день.

Сумно 2 знаки зодіаку, які найчастіше зраджують: чи є серед них ваш партнер

Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 січня для Овнів

Сьогодні в Овнів буде релакс-день. Адже представники цього знаку зодіаку відходитимуть від веселої новорічної ночі. Доведеться ще довго відпочивати, щоб відновити витрачені сили та енергію.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 січня для Тельців

Тельці ще не склали плани на 2024 рік. Астрологи рекомендують зробити це сьогодні, бо потім може бути пізно. Спонтанність – це не те, що вам потрібно у новому році. Тому ретельно подумайте про найближче майбутнє.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 січня для Близнюків

Близнюки проведуть день у колі друзів. Святкова атмосфера не захоче покидати вашу компанію. Тому 1 січня буде не менш активним, ніж 31 грудня.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 січня для Раків

Сьогодні Раки захочуть трохи побути наодинці. Адже останні декілька днів були дуже активними. Ви любите шумні компанії, але потребуєте часу і для себе. Інтроверт всередині таки перемагає екстраверта.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 січня для Левів

Сьогодні Леви встануть не з тої ноги. Ви не думали, що почнете рік у поганому настрої. Однак до кінця дня представників цього знаку зодіаку чекає сюрприз від близької людини. Тому справи покращаться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 січня для Дів

Діви активно розпочали 2024 рік. Представники цього знаку зодіаку вважають, що немає коли розслаблятися, треба діяти. Не дарма ж новий рік стартував в понеділок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 січня для Терезів

Терези зустріли Новий рік з коханою людиною. Тому й 1 січня проведете разом. Романтична атмосфера пануватиме навколо. Цей тиждень дуже зміцнить ваші стосунки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 січня для Скорпіонів

Скорпіонів сьогодні чекає генеральне прибирання. Адже потрібно навести лад у квартирі після святкування. Гості не зможуть звалити все на ваші плечі, тому прийдуть на допомогу. Час, проведений разом, буде дуже веселий.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 січня для Стрільців

Стрільцям потрібно наважитися на важливу розмову з партнером. Астрологи рекомендують більше не відтягувати справу. Адже ви планували зробити це ще торік. Не дайте своєму життю зайти в глухий кут.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 січня для Козорогів

У Козорогів буде поганий початок року. Найближчий тиждень ви проведете у лікарні. Проблеми супроводжуватимуть представників цього знаку зодіаку і надалі. Тому астрологи радять набратися терпіння та сил.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 січня для Водоліїв

Водолії проведуть день зі сім'єю. Вам не вистачало родинного спілкування останнім часом. Тому зможете насолодитися ним у цей святковий період.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 січня для Риб

Риби нарешті побороли свою лінь. Початок нового року дав представникам цього знаку зодіаку неймовірний приплив енергії. Головне – не втрачайте цей ентузіазм і продовжуйте підкорювати нові вершини.