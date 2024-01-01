Каким же будет первый день 2024 года, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Одного из знаков зодиака ждет сюрприз от близкого человека, поэтому улыбка не будет сходить с лица целый день.

Грустно 2 знака зодиака, которые наиболее изменяют: есть ли среди них ваш партнер

Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 января для Овнов

Сегодня в Овнов будет релакс-день. Ведь представители этого знака зодиака будут отходить от веселой новогодней ночи. Придется еще долго отдыхать, чтобы восстановить израсходованные силы и энергию.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 января для Тельцов

Тельцы еще не составили планов на 2024 год. Астрологи рекомендуют сделать это сегодня, потому что потом может быть поздно. Спонтанность – это не то, что вам нужно в новом году. Поэтому тщательно подумайте о ближайшем будущем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 января для Близнецов

Близнецы проведут день в кругу друзей. Праздничная атмосфера не захочет покидать вашу компанию. Поэтому 1 января будет не менее активным, чем 31 декабря.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 января для Раков

Сегодня Раки захотят немного побыть наедине. Ведь последние несколько дней были очень активны. Вы любите шумные компании, но требуете времени и для себя. Интроверт внутри побеждает экстраверта.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 января для Львов

Сегодня Львы встанут не с той ноги. Вы не думали, что начнёте год в плохом настроении. Однако к концу дня представителей этого знака зодиака ждет сюрприз от близкого человека. Поэтому дела улучшатся.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 января для Дев

Девы активно начали 2024 год. Представители этого знака зодиака считают, что некогда расслабляться, нужно действовать. Не даром же новый год стартовал в понедельник.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 января для Весов

Весы встретили Новый год с любимым человеком. Потому и 1 января проведете вместе. Романтическая атмосфера будет царить вокруг. Эта неделя очень укрепит ваши отношения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 января для Скорпионов

Скорпионов сегодня ждет генеральная уборка. Ведь нужно навести порядок в квартире после празднования. Гости не смогут свалить все на ваши плечи, потому придут на помощь. Время, проведенное вместе, будет очень веселым.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 января для Стрельцов

Стрельцам нужно решиться на важный разговор с партнером. Астрологи рекомендуют больше не оттягивать дело. Ведь ви планировали сделать это еще в прошлом году. Не дайте своей жизни зайти в тупик.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 января для Козерогов

У Козерогов будет плохое начало года. Ближайшую неделю вы проведете в больнице. Проблемы будут сопровождать представителей этого знака зодиака и дальше. Поэтому астрологи советуют набраться терпения и сил.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 января для Водолеев

Водолеи проведут день с семьей. Вам не хватало семейного общения в последнее время. Потому сможете насладиться им в этот праздничный период.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 января для Рыб

Рыбы наконец-то побороли свою лень. Начало нового года дало представителям этого знака зодиака невероятный приток энергии. Главное – не теряйте этот энтузиазм и продолжайте покорять новые вершины.