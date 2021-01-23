Учені дуже давно відмітили, що горбаті кити мають цікаву техніку полювання. Але як саме вони це роблять вдалось відзняти лише зі спеціальною технікою.

Як горбаті кити створюють спеціальні сітки, щоб ловити рибу, розповідає Goodnewsanimal.

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Як горбаті кити роблять свої сітки?

Біологи зафіксували з камер, які були на китах, та з безпілотника унікальні кадри. Горбаті кити створюють сітки за допомогою великої кількості бульбашок. Вони пірнають та виринають в одному місці, щоб зробити таку сітку.

З камер добре видно, як кити випускають з ніздрів безліч бульбашок, а потім різко по спіралі підіймаються вгору. Таким чином створюється бульбашковий тунель. Коли риба потрапляє в цей тунель, вона ніби опиняється в замкнутій камері, а щоб її з'їсти, киту потрібно лише відкрити пащу.



Бульбашкова сітка / Скріншот з відео

Цю тактику бульбашкових сіток також використовують смугастики Брайда та дельфіни Афаліни, коли харчуються рибою біля берегів Флориди. Але далеко не всі горбаті кити полюють таким способом. У багатьох зовсім інші методи.

Як горбаті кити роблять сітки: дивіться відео

Горбаті кити мігрують на Аляску влітку та харчуються там рибою до осені, після чого відправляються на зимівлю в теплі води до берегів Гаваїв. Біля Гаваїв вони розмножуються та вирощують своїх дитинчат.