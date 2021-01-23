Ученые очень давно отметили, что горбатые киты имеют интересную технику охоты. Но как именно они это делают, удалось отснять только со специальной техникой.

Как горбатые киты создают специальные сетки, чтобы ловить рыбу, рассказывает Goodnewsanimal.

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Как горбатые киты делают свои сетки?

Биологи зафиксировали с камер, которые были на китах, и с беспилотника уникальные кадры. Горбатые киты создают сетки с помощью большого количества пузырьков. Они ныряют и выныривают в одном месте, чтобы сделать такую сетку.

С камер хорошо видно, как киты выпускают из ноздрей множество пузырьков, а затем резко по спирали взбираются вверх. Таким образом создается пузырьковый тоннель. Когда рыба попадает в этот туннель, она как будто оказывается в запертой камере, а чтобы ее съесть, киту нужно лишь открыть пасть.



Пузырьковая сетка / Скриншот из видео

Эту тактику пузырьковых сеток также используют полосатики Брайда и дельфины Афалины, когда питаются рыбой у берегов Флориды. Но далеко не все горбатые киты охотятся таким способом. У многих совсем другие методы.

Как горбатые киты делают сетки: смотрите видео

Горбатые киты мигрируют на Аляску летом и питаются там рыбой до осени, после чего отправляются на зимовку в теплые воды к берегам Гавайев. Возле Гавайев они размножаются и выращивают своих детенышей.