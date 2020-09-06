Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк оголосив про роман з Анастасією Зінченко. Дівчина під час спалаху коронавірусу в лютому відмовилась від евакуації з Уханя без свого песика.

На особистій сторінці у фейсбуці 43-річний голова міграційної служби Максим Соколюк опублікував зворушливий допис, яким оголосив про роман з Анастасією Зінченко. На публічне зізнання він наважився у день свого народження.

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Соколюк пригадав, що їхнє знайомство відбулось 2 лютого 2020 року з телефонного дзвінка. Як голова міграційної служби, він особисто поцікавився, чому українку не евакуювали з Уханя літаком разом з іншими співвітчизниками. Нагадаємо, що причиною стала відмова Анастасії залишити собаку, яку не могли вивезти з країни через відсутність спеціальних документів.

Допомога у вирішенні проблем та планування повернення додому в Україну перейшли з часом в особисте спілкування. Багато спільного, однакові погляди на життя та ставлення до подій,

– прокоментував Соколюк зародження стосунків.

Наприкінці квітня вони зустрілись. Чиновник вручив дівчині лист, у якому висловив всі свої почуття. Вже за три тижні після повернення Анастасії в Україну Максим Соколюк запропонував їй жити разом у Києві. Ще у травні закохані заручились.

"Ми разом не розуміємо, що це було, як так відбулося та зірки зійшлися на небі, але це кохання, і ми щасливі", – наголосив голова міграційної служби.

Уважні користувачі зауважили, що до знайомства з Анастасією Зінченко Соколюк був одружений. Однак він встиг заявити, що в квітні подав документи на розлучення, а з серпня – холостяк. Від першого шлюбу з дружиною Юлією у нього є донька та син. До слова, різниця у віці чиновника з новою обраницею 20 років.