Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк объявил о романе с Анастасией Зинченко. Девушка во время вспышки коронавируса в феврале отказалась от эвакуации из Уханя без своего песика.

На личной странице в фейсбуке 43-летний глава миграционной службы Максим Соколюк опубликовал трогательное сообщение, которым объявил о романе с Анастасией Зинченко. На публичное признание он решился в день своего рождения.

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Соколюк вспомнил, что их знакомство состоялось 2 февраля 2020 года с телефонного звонка. Как глава миграционной службы, он лично поинтересовался, почему украинку не эвакуировали из Уханя самолетом вместе с другими соотечественниками. Напомним, что причиной стал отказ Анастасии оставить собаку, которую не могли вывезти из страны из-за отсутствия специальных документов.

Помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину перешли со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к событиям,

– прокомментировал Соколюк зарождение отношений.

В конце апреля они встретились. Чиновник вручил девушке письмо, в котором выразил все свои чувства. Уже через три недели после возвращения Анастасии в Украину Максим Соколюк предложил ей жить вместе в Киеве. Еще в мае влюбленные обручились.

"Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы", – подчеркнул глава миграционной службы.

Внимательные пользователи отметили, что до знакомства с Анастасией Зинченко Соколюк был женат. Однако он успел заявить, что в апреле подал документы на развод, а с августа – холостяк. От первого брака с женой Юлией у него есть дочь и сын. К слову, разница в возрасте чиновника с новой избранницей 20 лет.