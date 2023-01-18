У Другий Святий вечір українці також збираються сім'ями за святковим столом. Помолившись, всі починають вечеряти. Основною стравою вважається кутя, яку заведено називати "голодною", бо весь день, окрім вечора люди перебувають у пості, щоб приготуватися до важливого християнського свята – Водохреща, пише 24 канал.
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Другий Святий вечір скромнішою за перший, тож не обов'язково, щоб на столі було 12 страв.
Страви, які потрібно готувати на Другий Святий вечір:
Голодна кутя на Другий Святий вечір
Інгредієнти:
- 0,5 ст. перлової крупи;
- мак;
- сухофрукти (ізюм, чорнослив);
- волоський горіх;
- мед (на смак)
Рецепт приготування куті:
Перлову крупу необхідно промити, залити холодною водою і залишити на декілька годин. Краще це зробити на ніч.
Згодом треба відварити крупу до готовності. Можна це робити в мультиварці в режимі "Гречка/Каша/Плов". Для мультиварки на 0,5 склянки перлової крупи необхідно 2 склянки води.
Мак можна купити вже готовий, його треба тільки залити окропом. Або сухий мак залити окропом на пів години, злити воду і розтерти. Сухофрукти (родзинки, чорнослив тощо) теж треба залити окропом на кілька хвилин.
Рецепт приготування куті на Другий Святий вечір / Фото shuba.life
Узвар
Інгредієнти:
- сушені яблука, груші, сливи, абрикоси;
- ягоди глоду і шипшини;
- цукор на смак.
Рецепт приготування узвару:
Готувати узвар дуже легко. Треба сухофрукти і ягоди замочити на пів години в холодній воді, після чого опустити в киплячу воду з цукром і варити близько 15 хвилин.
У кінці можна додати родзинки й дати настоятися дві години.
Рецепт приготування узвару на Другий Святий вечір / Фото "Вечірній Київ"
Вареники з картоплею та грибами
Інгредієнти:
Для тіста:
- вода (1 ст.);
- сіль (1 ч. л.);
- цукор (1 ст. л.);
- олія (2 ст. л.);
- борошно (2-3 ст. л.).
Для начинки:
- картопля (6-8 шт. середнього розміру);
- гриби лісові свіжі або морожені (0, 5 кг.);
- цибуля (3 шт.);
- чорний мелений перець (на смак);
- сіль (на смак);
- олія для смаження.
Рецепт приготування вареників з картоплею та грибами:
Спочатку слід приготувати заварне тісто. Розведіть холодну воду з сіллю, цукром і олією, всипте 1 склянку просіяного борошна та доведіть до кипіння. Вимішайте тісто ложкою. Коли воно охолоне до теплої температури, треба поступово додавати борошно і вимішувати тісто до звичайної консистенції. Залишити його на столі, прикривши серветкою або тарілкою, щоб воно "дійшло" хвилин на 30.
У цей час можна розпочинати приготування начинки. Картоплю вимити, почистити й відварити в підсоленій воді до готовності. Злити воду, але не виливати її. Потовкти картоплю в пюре. На сковороді розігріти 3-4 ст. ложки олії, викласти 2 головки ріпчастої цибулі, нарізаного четвертинками. Посмажити його хвилин 5 і додати гриби.
Якщо гриби свіжі лісові (якщо немає, то підійдуть магазинні свіжі шампіньйони, їх одразу не відварюючи треба підсмажити на сковороді), їх для початку слід перебрати, промити під водою і відварити протягом 7-10 хвилин. Злити воду, обсушити й нарізати на скибки. Заморожені гриби слід готувати згідно з інструкцією на упаковці. Посмажити гриби з цибулею до готовності грибів, посолити й поперчити в кінці приготування за своїм смаком. Викласти гриби в картопляне пюре і перемішати. Якщо начинка здасться вам густою, підлийте трохи картопляного відвару і перемішайте. Начинку трохи остудіть.
Тепер зі шматочка тіста можна зробити ковбаску і нарізати її на невеликі шматочки. Можна ковбаску і не скочувати, а просто відривати шматочки тіста від великого шматка, скочувати кульки й розгортати їх качалкою в коржик. Товщину і діаметр її визначте самостійно. У центр кожного коржа треба покласти начинку і заліпити краї, надаючи напівкруглу форму. Готові вареники краще викладати на стіл або деко, посипане борошном. Тоді вони не прилипнуть і легко знімуться.
Рецепт приготування вареників із картоплею та грибами на Другий Святий вечір / Фото Recept.ua
Вареники з капустою та гречаною крупою
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно пшеничне (3 склянки);
- вода (1 склянка);
- олія (2-3 ст. ложки);
- сода (1/2 ч. л. );
- сіль (на смак).
Для начинки:
- гречка ( 0, 5 л.);
- квашена капуста (0,5 л.).
Для підливки:
- гриби, будь-які, за бажанням (200 г.);
- борошно (3 ст. л.);
- сіль (на смак).
Рецепт приготування вареників з капустою та гречаною крупою:
Гречку необхідно відварити в 1,5 літровій каструлі в підсоленій воді, але гречка не повинна бути повністю готова. Коли вода википить, поставити каструлю в духову піч, щоб гречка підпеклася до червонуватого кольору. Приблизно таку саму кількість квашеної капусти промити під холодною водою, відтиснути й нарізати. Додати до капусти підсмажену на олії цибулю і гречку, вимішати.
Замісити пухке тісто. Розкачати його на столі й склянкою чи невеличким горнятком вирізати кружечки. На середину кожного кружечка тіста покласти трішки попередньо зготовленої начинки та сформувати вареник. Варити на середньому вогні у підсоленій воді готовності.
Для підливки гриби відварити, але не відціджувати, підсолити, додати 3 ст. ложки панірованої (підсмаженої на пательні без додавання олії) муки й вимішати. Поливати підливкою вареники перед подачею. За бажанням прикрасити зеленню.
Рецепт приготування вареників із капустою та гречаною крупою на Другий Святий вечір / Фото Smak.ua