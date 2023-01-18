Во Второй Святой вечер украинцы также собираются семьями за праздничным столом. Помолившись, все начинают ужинать. Основным блюдом считается кутья, которую принято называть "голодной", потому что весь день, кроме вечера люди находятся в посту, чтобы приготовиться к важному христианскому празднику – Крещение, пишет 24 канал.

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Второй Святой вечер скромнее первого, поэтому не обязательно, чтобы на столе было 12 блюд.

Блюда, которые нужно готовить на Второй Святой вечер:

Голодная кутья на Второй Святой вечер

Ингредиенты:

0,5 ст. жемчужной крупы;

мак;

сухофрукты (изюм, чернослив);

грецкий орех;

мед (по вкусу)

Рецепт приготовления кутьи:

Жемчужную крупу необходимо промыть, залить холодной водой и оставить на несколько часов. Лучше сделать это на ночь.

Потом нужно отварить крупу до готовности. Можно это делать в мультиварке в режиме "Гречка/Каша/Плов". Для мультиварки на 0,5 стакана перловой крупы необходимо 2 стакана воды.

Мак можно купить уже готовый, его нужно только залить кипятком. Или сухой мак залить крутым кипятком на пол часа, слить воду и растереть. Сухофрукты (изюм, чернослив и т.п.) тоже нужно залить кипятком на несколько минут.

Рецепт приготовления кутьи на Второй Святый вечер / Фото shuba.life

компот

Ингредиенты :

сушеные яблоки, груши, сливы, абрикосы;

ягоды боярышника и шиповника;

сахар по вкусу.

Рецепт приготовления компота:

Готовить компот очень легко. Следует сухофрукты и ягоды замочить на пол часа в холодной воде, после чего опустить в кипящую воду с сахаром и варить около 15 минут.

В конце можно добавить изюм и дать настояться два часа.

Рецепт приготовления компота на Второй Святой вечер / Фото "Вечерний Киев"

Вареники с картофелем и грибами

Ингредиенты :

Для теста:

вода (1 ст.);

соль (1 ч. л.);

сахар (1 ст. л.);

масло (2 ст. л.);

мука (2-3 ст. л.).

Для начинки:

картофель (6-8 шт. среднего размера);

грибы лесные свежие или мороженые (0, 5 кг);

лук (3 шт.);

черный молотый перец (по вкусу);

соль (по вкусу);

масло для жарки.

Рецепт приготовления вареников с картофелем и грибами:

Сначала следует приготовить заварное тесто. Разведите холодную воду с солью, сахаром и растительным маслом, всыпьте 1 стакан просеянной муки и доведите до кипения. Вымешайте тесто ложкой. Когда она остынет до теплой температуры, нужно постепенно добавлять муку и вымешивать тесто до обычной консистенции. Оставить его на столе, прикрыв салфеткой или тарелкой, чтобы оно "дошло" минут на 30.

В настоящее время можно приступать к приготовлению начинки. Картошку вымыть, почистить и отварить в подсоленной воде до готовности. Слить воду, но не выливать ее. Толчь картошку в пюре. На сковороде разогреть 3-4 ст. ложки масла, выложить 2 головки репчатого лука, нарезанного четвертинками. Пожарить его 5 минут и добавить грибы.

Если грибы свежие лесные (если нет, то подойдут свежие магазинные шампиньоны, их сразу не отваривая надо поджарить на сковороде), их для начала следует перебрать, промыть под водой и отварить в течение 7-10 минут. Слить воду, обсушить и порезать на ломтики. Замороженные грибы следует готовить согласно инструкции на упаковке. Пожарить грибы с луком до готовности грибов, посолить и поперчить в конце приготовления по своему вкусу. Выложить грибы в картофельное пюре и перемешать. Если начинка покажется вам густой, подлейте немного картофельного отвара и перемешайте. Начинку немного остудите.

Теперь из кусочка теста можно сделать колбаску и нарезать ее на небольшие кусочки. Можно колбаску и не скатывать, а просто отрывать кусочки теста от большого куска, скатывать шарики и разворачивать их скалкой в лепешку. Толщину и диаметр ее определите самостоятельно. В центр каждого коржа нужно положить начинку и залепить края, придавая полукруглую форму. Готовые вареники лучше выкладывать на стол или противень, усыпанный мукой. Тогда они не прилипнут и легко снимутся.

Рецепт приготовления вареников с картофелем и грибами на Второй Святой вечер / Фото Recept.ua

Вареники с капустой и гречневой крупой

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная (3 стакана);

вода (1 стакан);

масло (2-3 ст. ложки);

сода (1/2 ч. л.);

соль (по вкусу).

Для начинки:

гречиха (0,5 л.);

квашеная капуста (0,5 л.).

Для подливки:

грибы, любые, по желанию (200 г);

мука (3 ст. л.);

соль (по вкусу).

Рецепт приготовления вареников с капустой и гречневой крупой:

Гречку необходимо отварить в 1,5-литровой кастрюле в подсоленной воде, но гречка не должна быть полностью готова. Когда вода выкипит, поставить кастрюлю в духовую печь, чтобы гречка подпеклась до красноватого цвета. Приблизительно такое же количество квашеной капусты промыть под холодной водой, отжать и нарезать. Добавить к капусте поджаренный на растительном масле лук и гречку, вымешать.

Замесить рыхлое тесто. Раскатать его на столе и стаканом или небольшой чашкой вырезать кружочки. На середину каждого кружочка теста положить немного предварительно приготовленной начинки и сформировать вареник. Варить на среднем огне в подсоленной воде готовности.

Для подливки грибы отварить, но не отцеживать, подсолить, добавить 3 ст. ложки панированной (поджаренной на сковороде без добавления масла) муки и перемешать. Поливать подливкой вареники перед подачей. По желанию украсить зеленью.

Рецепт приготовления вареников с капустой и гречневой крупой на Второй Святой вечер / Фото Smak.ua