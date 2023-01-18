Во Второй Святой вечер украинцы также собираются семьями за праздничным столом. Помолившись, все начинают ужинать. Основным блюдом считается кутья, которую принято называть "голодной", потому что весь день, кроме вечера люди находятся в посту, чтобы приготовиться к важному христианскому празднику – Крещение, пишет 24 канал.
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Второй Святой вечер скромнее первого, поэтому не обязательно, чтобы на столе было 12 блюд.
Блюда, которые нужно готовить на Второй Святой вечер:
Голодная кутья на Второй Святой вечер
Ингредиенты:
- 0,5 ст. жемчужной крупы;
- мак;
- сухофрукты (изюм, чернослив);
- грецкий орех;
- мед (по вкусу)
Рецепт приготовления кутьи:
Жемчужную крупу необходимо промыть, залить холодной водой и оставить на несколько часов. Лучше сделать это на ночь.
Потом нужно отварить крупу до готовности. Можно это делать в мультиварке в режиме "Гречка/Каша/Плов". Для мультиварки на 0,5 стакана перловой крупы необходимо 2 стакана воды.
Мак можно купить уже готовый, его нужно только залить кипятком. Или сухой мак залить крутым кипятком на пол часа, слить воду и растереть. Сухофрукты (изюм, чернослив и т.п.) тоже нужно залить кипятком на несколько минут.
Рецепт приготовления кутьи на Второй Святый вечер / Фото shuba.life
компот
Ингредиенты :
- сушеные яблоки, груши, сливы, абрикосы;
- ягоды боярышника и шиповника;
- сахар по вкусу.
Рецепт приготовления компота:
Готовить компот очень легко. Следует сухофрукты и ягоды замочить на пол часа в холодной воде, после чего опустить в кипящую воду с сахаром и варить около 15 минут.
В конце можно добавить изюм и дать настояться два часа.
Рецепт приготовления компота на Второй Святой вечер / Фото "Вечерний Киев"
Вареники с картофелем и грибами
Ингредиенты :
Для теста:
- вода (1 ст.);
- соль (1 ч. л.);
- сахар (1 ст. л.);
- масло (2 ст. л.);
- мука (2-3 ст. л.).
Для начинки:
- картофель (6-8 шт. среднего размера);
- грибы лесные свежие или мороженые (0, 5 кг);
- лук (3 шт.);
- черный молотый перец (по вкусу);
- соль (по вкусу);
- масло для жарки.
Рецепт приготовления вареников с картофелем и грибами:
Сначала следует приготовить заварное тесто. Разведите холодную воду с солью, сахаром и растительным маслом, всыпьте 1 стакан просеянной муки и доведите до кипения. Вымешайте тесто ложкой. Когда она остынет до теплой температуры, нужно постепенно добавлять муку и вымешивать тесто до обычной консистенции. Оставить его на столе, прикрыв салфеткой или тарелкой, чтобы оно "дошло" минут на 30.
В настоящее время можно приступать к приготовлению начинки. Картошку вымыть, почистить и отварить в подсоленной воде до готовности. Слить воду, но не выливать ее. Толчь картошку в пюре. На сковороде разогреть 3-4 ст. ложки масла, выложить 2 головки репчатого лука, нарезанного четвертинками. Пожарить его 5 минут и добавить грибы.
Если грибы свежие лесные (если нет, то подойдут свежие магазинные шампиньоны, их сразу не отваривая надо поджарить на сковороде), их для начала следует перебрать, промыть под водой и отварить в течение 7-10 минут. Слить воду, обсушить и порезать на ломтики. Замороженные грибы следует готовить согласно инструкции на упаковке. Пожарить грибы с луком до готовности грибов, посолить и поперчить в конце приготовления по своему вкусу. Выложить грибы в картофельное пюре и перемешать. Если начинка покажется вам густой, подлейте немного картофельного отвара и перемешайте. Начинку немного остудите.
Теперь из кусочка теста можно сделать колбаску и нарезать ее на небольшие кусочки. Можно колбаску и не скатывать, а просто отрывать кусочки теста от большого куска, скатывать шарики и разворачивать их скалкой в лепешку. Толщину и диаметр ее определите самостоятельно. В центр каждого коржа нужно положить начинку и залепить края, придавая полукруглую форму. Готовые вареники лучше выкладывать на стол или противень, усыпанный мукой. Тогда они не прилипнут и легко снимутся.
Рецепт приготовления вареников с картофелем и грибами на Второй Святой вечер / Фото Recept.ua
Вареники с капустой и гречневой крупой
Ингредиенты:
Для теста:
- мука пшеничная (3 стакана);
- вода (1 стакан);
- масло (2-3 ст. ложки);
- сода (1/2 ч. л.);
- соль (по вкусу).
Для начинки:
- гречиха (0,5 л.);
- квашеная капуста (0,5 л.).
Для подливки:
- грибы, любые, по желанию (200 г);
- мука (3 ст. л.);
- соль (по вкусу).
Рецепт приготовления вареников с капустой и гречневой крупой:
Гречку необходимо отварить в 1,5-литровой кастрюле в подсоленной воде, но гречка не должна быть полностью готова. Когда вода выкипит, поставить кастрюлю в духовую печь, чтобы гречка подпеклась до красноватого цвета. Приблизительно такое же количество квашеной капусты промыть под холодной водой, отжать и нарезать. Добавить к капусте поджаренный на растительном масле лук и гречку, вымешать.
Замесить рыхлое тесто. Раскатать его на столе и стаканом или небольшой чашкой вырезать кружочки. На середину каждого кружочка теста положить немного предварительно приготовленной начинки и сформировать вареник. Варить на среднем огне в подсоленной воде готовности.
Для подливки грибы отварить, но не отцеживать, подсолить, добавить 3 ст. ложки панированной (поджаренной на сковороде без добавления масла) муки и перемешать. Поливать подливкой вареники перед подачей. По желанию украсить зеленью.
Рецепт приготовления вареников с капустой и гречневой крупой на Второй Святой вечер / Фото Smak.ua