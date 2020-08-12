Російська співачка "Глюкоза" (справжнє ім'я – Наталія Іонова) намагалась потрапити до України 6 серпня. Однак Держприкордонслужба після допиту вирішила заборонити їй в'їзд на 3 роки. Після майже тижня мовчання "Глюкоза" прокоментувала ситуацію.

Реакція "Глюкози" на депортацію з України

В інстаграмі співачка заявила, що хотіла просто побачити своїх друзів та попрацювати з українськими колегами. З ким саме "Глюкоза" запланувала зустріч, вона вирішила не уточнювати. Однак запевнила прихильників, що готувалась записати нові пісні та кліпи "з дуже талановитими людьми, творчість яких захоплює".

Важливо Співачку "Глюкозу" не впустили в Україну: реакцію росіянки записали на відео

Поїздку росіянка здійснила після того, як закінчилась її попередня заборона на в'їзд в Україну. Причиною, як і цього разу, стали гастролі "Глюкози" в окупованому Криму. Та в аеропорту "Бориспіль" співачку не пропустили і після допиту поставили нову заборону на 3 роки.

"Коли я опинилася на митниці, навколо мене розгорнули справжню спецоперацію. Мене відвели на допит і допитували понад 3 години. З перших хвилин на мене тиснули, тиск був такий, ніби я якась терористка. Зі мною весь час говорили українською мовою, знаючи, що я не розмовляю нею, говорили дуже грубо, виводячи і заводячи в кімнати знову і знову. Людина, яка мене допитував, знову і знову ставила одне й те ж питання: "Чий Крим?", – заявила росіянка.

"Глюкоза" додала, що є поза політикою, проте візит до Криму у 2014 році, який вже свідчив про її підтримку окупації, найбільше цікавив українських митників. Це і обурило артистку, адже, за її словами, прикордонники сфабрикували відео, змонтувавши його так, як їм було це потрібно.

"На третю годину пресингу я поставила зустрічне запитання: "Чого ви домагаєтеся? Щоб я сказала, що Крим – український? Що взагалі відбувається? Ну відправляйте назад, до чого ці допити?" Але їм просто потрібно було одне: щоб у моїй промові прозвучало це словосполучення, а далі все вже було зроблено і змонтовано так, як їм було зручно", – зазначила вона.

Окрім цього, "Глюкоза" заявила, що її принижували, провокували і використовували у політичному фарсі, що тільки загострює відносини України та Росії.

Прикро до сліз, що тебе безсовісно принижують, провокують, використовують і просто кидають у топку політичного фарсу. Роблять тебе пішаком у грі, яка націлена на посилення міжнаціональних конфліктів, в грі, де людям нав'язують, хто друг, а хто ворог,

– додала "Глюкоза".

Що сталось в аеропорту "Бориспіль"

7 серпня Держприкордонслужба проінформувала, що російська співачка "Глюкоза" намагалась потрапити на територію України. До Києва вона прилетіла рейсом з Білорусі. На летовищі артистку провели в кімнату та поспілкувались про її візити до окупованого Криму.

"Глюкоза" зізналась, що була на півострові після того, як його незаконно анексувала Росія. Тоді, за її словами, Україна не заявляла, що буде "чорний" список осіб, які відвідують окупований Крим. Для "Глюкози" було важливо потрапити до Києва, що вона не приховувала, тому в ході бесіди заявила, що півострів – український.

Я ніяк не ставлюсь (до окупації Криму, – 24 канал), я не політик. Для мене можливість відвідувати Україну важливіша. Крим – український… Я просто не розумію, за що мені ця відмова,

– коментувала "Глюкоза" у спілкуванні з прикордонниками.

Тепер же співачка переконує: зробила це під тиском прикордонників, а відео було змонтоване, як це було зручно для митників.

Дивіться відео допиту "Глюкози":