Співачка Наталія Іонова, більш відома за псевдонімом "Глюкоза", намагалась потрапити до України. Росіянку не пропустили в аеропорту "Бориспіль" та заборонили їй в'їзд на 3 роки.

Чому "Глюкозу" не впустили в Україну

"Глюкоза" намагалась потрапити до Києва 6 серпня серед пасажирів авіарейсу "Мінськ – Київ". Про це повідомила Держприкордонслужба, додавши до матеріалів фрагменти відео зі спілкування з відомою росіянкою.

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Причиною для депортації та заборони в'їзду на 3 роки стали її візити до Криму після окупації Росією. "Глюкоза" не заперечувала, що була на зйомках, що проходили на анексованому півострові. У своїх показаннях вона плуталась та зазначала, що востаннє була у Криму в 2013 році та не знала, що після цього в неї виникнуть труднощі з приїздом в Україну.

Також "Глюкоза" зазначила, що мета її візиту до Києва є приватною. Не уникнула росіянка питань і щодо анексії Криму. Артистка зазначила, що півострів є українським. Та навіть це не допомогло їй уникнути депортації: "Глюкоза" вилетіла наступним рейсом до Білорусі.

Я ніяк не ставлюсь (до окупації Криму, – 24 канал), я не політик. Для мене можливість відвідувати Україну важливіша. Крим – український… Я просто не розумію, за що мені ця відмова,

– коментувала "Глюкоза" у спілкуванні з прикордонниками.

Дивіться відео, як "Глюкозі" заборонили в'їзд до України:

Хто така "Глюкоза"

Російська співачка Наталія Іонова отримала шалену популярність у 2000-их роках. Спільно з продюсером Максимом Фадєєвим вона створила сольний проєкт "Глюкоза". Найпопулярнішими її треками є "Жениха хотела", "Невеста", "Швайне", "Ненавижу" та ін.

Спершу артистка записувала кліпи, використовують анімаційне зображення дівчинки, яка ходить у супроводі з чорним доберманом. Згодом Наталія Іонова розсекретила, хто ж є "Глюкозою".

За даними українських прикордонників, росіянка часто відвідувала анексований Крим, виступаючи з концертами та відвідуючи тамтешні вечірки. Добиралась "Глюкоза" туди авіарейсом з Москви.