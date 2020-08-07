Певица Наталья Ионова, более известная по псевдониму "Глюкоза", пыталась попасть в Украину. Россиянку не пропустили в аэропорту "Борисполь" и запретили ей въезд на 3 года.

Почему "Глюкозу" не впустили в Украину

"Глюкоза" пыталась попасть в Киев 6 августа среди пассажиров авиарейса "Минск – Киев". Об этом сообщила Госпогранслужба, добавив к материалам фрагменты видео из общения с известной россиянкой.

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Причиной для депортации и запрета въезда на 3 года стали ее визиты в Крым после оккупации Россией. "Глюкоза" не отрицала, что была на съемках, проходивших на аннексированном полуострове. В своих показаниях она путалась и говорила, что последний раз была в Крыму в 2013 году и не знала, что после этого у нее возникнут трудности с приездом в Украину.

Также "Глюкоза" отметила, что цель ее визита в Киев является частной. Не избежала россиянка вопросов и по аннексии Крыма. Артистка отметила, что полуостров является украинским. И даже это не помогло ей избежать депортации: "Глюкоза" вылетела следующим рейсом в Беларусь.

Я никак не отношусь (к оккупации Крыма, – 24 канал), я не политик. Для меня возможность посещать Украину важнее. Крым – украинский... Я просто не понимаю, за что мне этот отказ,

– комментировала "Глюкоза" в общении с пограничниками.

Смотрите видео, как "Глюкозе" запретили въезд в Украину:

Кто такая "Глюкоза"

Российская певица Наталья Ионова получила бешеную популярность в 2000-х годах. Совместно с продюсером Максимом Фадеевым она создала сольный проект "Глюкоза". Самыми популярными ее треками являются "Жениха хотела", "Невеста", "Швайне", "Ненавижу" и др.

Сначала артистка записывала клипы, используют анимационное изображение девочки, которая ходит в сопровождении с черным доберманом. Впоследствии Наталья Ионова рассекретила, кто же является "Глюкозой".

По данным украинских пограничников, россиянка часто посещала аннексированный Крым, выступая с концертами и посещая тамошние вечеринки. Добиралась "Глюкоза" туда авиарейсом из Москвы.