Российская певица "Глюкоза" (настоящее имя – Наталья Ионова) пыталась попасть в Украину 6 августа. Однако Госпогранслужба после допроса решила запретить ей въезд на 3 года. После почти недели молчания "Глюкоза" прокомментировала ситуацию.

Реакция "Глюкозы" на депортацию из Украины

В инстаграме певица заявила, что хотела просто увидеть своих друзей и поработать с украинскими коллегами. С кем именно "Глюкоза" запланировала встречу, она решила не уточнять. Однако заверила поклонников, что готовилась записать новые песни и клипы "с очень талантливыми людьми, творчество которых восхищает".

Важно Певицу "Глюкозу" не впустили в Украину: реакцию россиянки записали на видео

Поездку россиянка совершила после того, как закончился ее предыдущий запрет на въезд в Украину. Причиной, как и в этот раз, стали гастроли "Глюкозы" в оккупированном Крыму. И в аэропорту "Борисполь" певицу не пропустили и после допроса поставили новый запрет на 3 года.

"Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали более 3 часов. С первых минут на меня давили, давление было такое, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я не говорю на нем, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнату снова и снова. Человек, который меня допрашивал, снова и снова задавал один и тот же вопрос: "Чей Крым?", – заявила россиянка.

"Глюкоза" добавила, что вне политики, однако визит в Крым в 2014 году, который уже свидетельствовал о ее поддержке оккупации, больше всего интересовал украинских таможенников. Это и возмутило артистку, ведь, по ее словам, пограничники сфабриковали видео, смонтировав его так, как им было это нужно.

"На третий час прессинга я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым – украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы?" Но им просто нужно было одно: чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно", – отметила она.

Кроме этого, "Глюкоза" заявила, что ее унижали, провоцировали и использовали в политическом фарсе, что только обостряет отношения Украины и России.

Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто бросают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усиление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг,

– добавила "Глюкоза".

Что произошло в аэропорту "Борисполь"

7 августа Госпогранслужба проинформировала, что российская певица "Глюкоза" пыталась попасть на территорию Украины. В Киев она прилетела рейсом из Беларуси. На аэродроме артистку провели в комнату и пообщались о ее визитах в оккупированный Крым.

"Глюкоза" призналась, что была на полуострове после того, как его незаконно аннексировала Россия. Тогда, по ее словам, Украина не заявляла, что будет "черный" список лиц, посещающих оккупированный Крым. Для "Глюкозы" было важно попасть в Киев, что она не скрывала, поэтому в ходе беседы заявила, что полуостров – украинский.

Я никак не отношусь (к оккупации Крыма, – 24 канал), я не политик. Для меня возможность посещать Украину важнее. Крым – украинский... Я просто не понимаю, за что мне этот отказ,

– комментировала "Глюкоза" в общении с пограничниками.

Теперь же певица убеждает: сделала это под давлением пограничников, а видео было смонтировано, как это было удобно для таможенников.

Смотрите видео допроса "Глюкозы":