Українська співачка та менторка Ольга Горбачова вперше поділилася історією про втрату дитини. Зірка розповіла, що за рік до народження другої доньки у неї стався викидень.

Ольга Горбачова дала відверте інтерв'ю журналістці програми "Життя відомих людей". За рік до того, як вона вдруге стала мамою, завагітніла, проте ця вагітність закінчилася викиднем.

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Знаменитість зізналася, що раніше вони з чоловіком хотіли дитину, проте Ольга вирішила, що робота важливіша. Тоді вона почала працювати над великою кількістю кліпів, щоб не випадати з робочого ритму життя. Проте такий насичений графік негативно відобразився на вагітності і Горбачова втратила дитину.

Співачка зазначила, що тоді, напевно, внутрішньо не була готовою до народження дитини. Вона зізналася, для того, щоб в майбутньому змогти народити дитину, їй довелося змінити пріоритети.

Полежати перед пологами, не працювати, робити дихальні вправи, щоб підготувати тіло до пологів. Звичайно що я боялася після кесаревого розтину цього процесу,

– розповіла артистка.

Проте дотримання усіх цих правил допомогло Ользі без проблем народити дитину і вона навіть дозволила собі декретну відпустку. Таким чином, можна сказати, що перша вагітність співачки пройшла набагато краще, аніж друга.

Вперше Ольга дізналася про те, що стане мамою в 24 роки. Тоді в стосунках із чоловіком Юрієм Горбуновим якраз була криза. І, здавалося б, лише дитина могла врятувати шлюб, про що знаменитість молила Господа.

Ольга Горбачова у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн