Украинская певица и ментор Ольга Горбачева впервые поделилась историей о потере ребенка. Звезда рассказала, что за год до рождения второй дочери у нее случился выкидыш.

Ольга Горбачева дала откровенное интервью журналистке программы "Жизнь известных людей". За год до того, как она во второй раз стала мамой, забеременела, однако эта беременность закончилась выкидышем.

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Знаменитость призналась, что раньше они с мужем хотели ребенка, однако Ольга решила, что работа важнее. Тогда она начала работать над большим количеством клипов, чтобы не выпадать из рабочего ритма жизни. Однако такой насыщенный график негативно отобразился на беременности и Горбачева потеряла ребенка.

Певица отметила, что тогда, наверное, внутренне не была готова к рождению ребенка. Она призналась, для того, чтобы в будущем родить ребенка, ей пришлось сменить приоритеты.

Полежать перед родами, не работать, делать дыхательные упражнения, чтобы подготовить тело к родам. Конечно я боялась после кесарева сечения этого процесса,

– рассказала артистка.

Однако соблюдение всех этих правил помогло Ольге без проблем родить ребенка и она даже позволила себе декретный отпуск. Таким образом, можно сказать, что первая беременность певицы прошла намного лучше, чем вторая.

Впервые Ольга узнала о том, что станет мамой в 24 года. Тогда в отношениях с мужем Юрием Горбуновым как раз был кризис. И, казалось, лишь ребенок мог спасти брак, о чем знаменитость молила Господа.

Ольга Горбачева в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн