23-річна американська модель і телезірка Гейлі Бібер майже два роки заміжня за попспіваком Джастіном Бібером. Цей зірковий шлюб здається ідеальним, проте красуню-дружину дратує в коханому чоловікові те, як ретельно він слідкує за своєю зовнішністю.

Гейлі Болдвін та Джастін Бібер часто діляться з шанувальниками романтичними фото й виглядають як подружжя, котре не має жодних конфліктів на непорозумінь. Проте в інтерв'ю для журналу ELLE модель зі світовим ім'ям зізналась, що насправді це не так. Надто особистих подробиць вона розсекречувати не стала, проте все ж назвала те, що її дратує у коханому чоловікові.

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Як з'ясувалось, Гейлі Болдвін, модель з ідеальним тілом і фантастичними рисами обличчя, комплексує через зовнішність. Вона зізнається, що Джастін Бібер має довші вії, ніж вона, і це не на жарт дратує зірку.

"Я не вважаю себе людиною, яка має найдовші вії у світі. Я прийняла це. Вони помітні, однак не надто довгі. Мій чоловік насправді має довші вії, ніж я, і мене це справді дратує", – поділилась Гейлі Бібер.

Нагадаємо, що минулого року в Джастіна Бібера виявили хворобу Лайма, яка проявилась у співака ураженням шкіри. Тому дружина допомагає йому боротися з недоліками на обличчі. Модель наголосила, що взяла проблему під свій контроль і зараз шкіра співака зволожена і чиста. Проте Гейлі Бібер зазначила, що часом Джастін Бібер надто ретельно доглядає за собою, що її нервує.

"Дозвольте мені сказати, що моєму чоловікові так подобається доглядати за шкірою. Я раджу йому все, чим користуюся особисто, і даю йому продукти, які використовую сама", – зауважила Гейлі Бібер.