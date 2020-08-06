Співак Джастін Бібер та його дружина, модель Гейлі Бібер пройшли обряд хрещення. Таїнство відбулося у відкритій воді. Фотографії вже встигли розлетітися мережею та викликати активні обговорення серед прихильників зіркової пари.

Хрещення – це особливий обряд для багатьох людей. Світлинами цих особливих моментів Джастін поділився на особистій інстаграм-сторінці. За декілька годин публікація набрала майже 4 мільйони переглядів і неймовірну кількість коментарів.

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Таїнство відбувалося не в церкві, як це зазвичай роблять, а у річці. Гейлі та Джастін зображені у воді. Подружжя одягнене у звичайне пляжне вбрання для плавання. Спершу, пастор охрестив їх, а потім закохані повернулисся на яхту.

Такий момент ще більше зблизив пару. Бібери точно запам'ятають його на все життя. Зазначимо, що виконавець є послідовником п'ятидесятницької церкви Гіллсонг. Також туди на служби ходила його теперішня кохана Гейлі.

Той момент, коли ми з дружиною разом пройшли обряд хрещення. Це був один із найбільш особливих моментів у моєму житті. Визнаю наше кохання і віру в Ісуса публічно з нашими друзями і сім'єю,

– написав у дописі Бібер.

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