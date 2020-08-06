Певец Джастин Бибер и его жена, модель Хейли Бибер прошли обряд крещения. Таинство произошло в открытой воде. Фотографии уже успели разлететься в сети и вызвать активные обсуждения среди поклонников звездной пары.

Крещение – это особый обряд для многих людей. Фотографиями этих особых моментов Джастин поделился на личной инстаграм-странице. За несколько часов публикация набрала почти 4 миллиона просмотров и невероятное количество комментариев.

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Таинство происходило не в церкви, как это обычно делают, а в реке. Хейли и Джастин изображены в воде. Супруги одеты в обычные пляжные наряды для плавания. Сперва пастор окрестил их, а потом влюбленные вернулись на яхту.

Такой момент еще больше сблизил пару. Биберы точно запомнят его на всю жизнь. Отметим, что исполнитель является последователем пятидесятнической церкви Хиллсонг. Также туда на службы ходила его нынешняя возлюбленная Хейли.

Тот момент, когда мы с женой вместе прошли обряд крещения. Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Признаю нашу любовь и веру в Иисуса публично с нашими друзьями и семьей,

– написал в посте Бибер.

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