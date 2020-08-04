Знаменитая модель Хейли Болдуин, которая является женой певца Джастина Бибера, не первый раз заговорила о материнстве. Звезда рассказала, что для нее будет важно в воспитании будущих потомков.

На днях Хейли Бибер стала звездой индийского журнала Vogue. Модель украсила обложку августовского выпуска эффектным и довольно пикантным фото. Но не только жаркое фото привлекло внимание сети: жена Джастина Бибера снова рассказала о будущем материнстве.

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Модель никогда не скрывала, что мечтает когда-нибудь стать мамой. Теперь же она призналась, что для нее важно воспитать человечных и сочувствующих детей. Кроме этого, Хейли Бибер подчеркнула, что ее будущие потомки с уважением будут относиться к движению Black Lives Matter, которое борется за права темнокожих людей.

Они будут расти, зная, как вести себя с людьми, почему мы не говорим каких-то определенных вещей, почему мы уважаем, признаем и доверяем в тех обстоятельствах, где это необходимо делать,

– отметила Хейли Бибер.

Но вот когда пара планирует иметь пополнение модель решила не уточнять. В то же время ее муж, певец и музыкант Джастин Бибер, недавно заявил, что хотел бы в течение года стать папой. Однако решение об отцовстве он не будет принимать сам, ведь это Хейли предстоит родить малыша и на время забыть о своей успешной карьере модели.

Что известно о браке Хейли и Джастина Бибера

Знаменитая пара долго откладывала свадьбу, поэтому инсайдеры западных СМИ даже подозревали, что Хейли и Джастин не готовы еще к браку. Однако впоследствии выяснилось, что музыкант переживал депрессию, а его любимая поддержала Бибера на пути к выздоровлению.

Но несмотря на все опасения уже в 2019 году пара таки пошла к алтарю! Хейли Болдуин и Джастин Бибер обменялись обетами 30 сентября. Праздник устроили в Южной Каролине после того, как тайно расписались в суде в Нью-Йорке. Церемония обошлась звездным супругам в более 1 миллиона долларов, а очевидцами свадьбы Хейли Болдуин и Джастина Бибера стали топовые звезды США.