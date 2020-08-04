Знаменита модель Гейлі Болдвін, яка є дружиною співака Джастіна Бібера, не вперше заговорила про материнство. Зірка розповіла, що для неї буде важливо у вихованні майбутніх нащадків.

Днями Гейлі Бібер стала зіркою індійського журналу Vogue. Модель прикрасила обкладинку серпневого випуску ефектним та досить пікантним фото. Та не тільки спекотне фото привернуло увагу мережі: дружина Джастіна Бібера знов розповіла про майбутнє материнство.

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Модель ніколи не приховувала, що мріє колись стати мамою. Тепер же вона зізналась, що для неї важливо виховати людяних і співчутливих дітей. Окрім цього, Гейлі Бібер наголосила, що її майбутні нащадки з повагою ставитимуться до руху Black Lives Matter, що бореться за права темношкірих людей.

Вони будуть рости, знаючи, як поводитися з людьми, чому ми не говоримо якихось певних речей, чому ми поважаємо, визнаємо і довіряємо в тих обставинах, де це необхідно робити,

– наголосила Гейлі Бібер.

Та от коли пара планує мати поповнення модель вирішила не уточнювати. Водночас її чоловік, співак і музикант Джастін Бібер, недавно заявив, що хотів би упродовж року стати татусем. Однак рішення про батьківство він не прийматиме сам, адже це Гейлі треба буде народити малюка і на час забути про свою успішну кар'єру моделі.

Що відомо про шлюб Гейлі та Джастіна Бібер

Знаменита пара довго відкладала весілля, тому інсайдери західних ЗМІ навіть підозрювали, що Гейлі та Джастін не готові ще до шлюбу. Однак згодом з'ясувалось, що музикант переживав депресію, а його кохана підтримала Бібера на шляху до одужання.

Та попри всі побоювання вже у 2019 році пара таки пішла до вівтаря! Гейлі Болдвін і Джастін Бібер обмінялись обітницями 30 вересня. Свято влаштували у Південній Кароліні після того, як таємно розписались у суді в Нью-Йорку. Церемонія обійшлась зірковому подружжю в понад 1 мільйон доларів, а очевидцями весілля Гейлі Болдвін і Джастіна Бібера стали топові зірки США.