23-летняя американская модель и телезвезда Хейли Бибер почти два года замужем за поп-певцом Джастином Бибером. Этот звездный брак кажется идеальным, однако красавицу-жену раздражает в любимом мужчине то, как тщательно он следит за своей внешностью.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер часто делятся с поклонниками романтическими фото и выглядят как супруги, которые не имеют никаких конфликтов и недоразумений. Однако в интервью для журнала ELLE модель с мировым именем призналась, что на самом деле это не так. Слишком личные подробности она рассекречивать не стала, однако все же назвала то, что ее раздражает в любимом мужчине.

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Как оказалось, Хейли Болдуин, модель с идеальным телом и красивыми чертами лица, комплексует из-за внешности. Она признается, что Джастин Бибер имеет более длинные ресницы, чем она, и это не на шутку раздражает звезду.

"Я не считаю себя человеком, у которого самые длинные ресницы в мире. Я приняла это. Они заметны, однако не слишком длинные. Мой муж на самом деле имеет более длинные ресницы, чем у меня, и меня это действительно раздражает", – поделилась Хейли Бибер.

Напомним, что в прошлом году у Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма, которая проявилась у певца поражением кожи. Поэтому жена помогает ему бороться с недостатками на лице. Модель подчеркнула, что взяла проблему под свой контроль, и сейчас кожа певца увлажнена и чиста. Однако Хейли Бибер отметила, что порой Джастин Бибер слишком тщательно ухаживает за собой, что ее нервирует.

"Позвольте мне сказать, что моему мужу так нравится ухаживать за кожей. Я советую ему все, чем пользуюсь лично, и даю ему продукты, которые использую сама", – заметила Хейли Бибер.