Герой 4 сезону шоу "Холостяк" бізнесмен Костянтин Євтушенко став найскандальнішим учасником. Він одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською всього за тиждень після того, як в ефір вийшов фінальний випуск проєкту.

Навесні 2014 року вся країна спостерігала за тим, як бізнесмен зі Львова Костянтин Євтушенко шукає своє кохання серед 25 учасниць реаліті-шоу "Холостяк". Вже влітку після фіналу чоловік одружився. Однак його обраницею стала не переможниця проєкту Анна Селюкова, а олімпійська чемпіонка Наталія Добринська. Для програми "ЖВЛ" подружжя дало відверте інтерв'ю та пояснило, як розвивався їхній роман.

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Безліч глядачів досі вважають, що Євтушенко був у стосунках під час участі в шоу "Холостяк". Пара й справді познайомилась до старту зйомок романтичного реаліті 2013 року на гольф-турнірі в Болгарії. Тоді бізнесмен лише готувався до старту грандіозного шоу.

Наступна зустріч відбулась несподівано навесні 2014 року в літаку до Польщі, коли зйомки "Холостяка" вже завершились, але в ефірі ще не з'явились. Тоді й зав'язався роман пари, а менше ніж через три місяці Костянтин Євтушенко освідчився коханій у Парижі.

Весілля відбулось за тиждень після виходу в ефір фінального випуску й викликало хвилю обурення глядачів. Проте чоловік запевняє, що своє кохання знайшов після завершення шоу.

Ми знімали все це восени! Одружилися влітку, а сам формат передбачає те, що програма виходить навесні. Тому, звичайно, експерти українські щось там вираховували. Але знімання закінчилися ще за сім місяців до того, як вийшли в ефір,

– пояснив герой "Холостяка 4" Євтушенко.

Зараз подружжя виховує трьох дітей – сина Дарія, доньку Алісію та наймолодшого Макса. Костянтин Євтушенко і Наталія Добринська щасливі у шлюбі, проте після скандального досвіду на телебаченні свої стосунки не афішують.