Герой 4 сезона шоу "Холостяк" бизнесмен Константин Евтушенко стал самым скандальным участником. Он женился на олимпийской чемпионкой Натальей Добрынской всего через неделю после того, как в эфир вышел финальный выпуск проекта.

Весной 2014 году вся страна наблюдала за тем, как бизнесмен из Львова Константин Евтушенко ищет свою любовь среди 25 участниц реалити-шоу "Холостяк". Уже летом после финала он женился. Однако его избранницей стала не победительница проекта Анна Селюкова, а олимпийская чемпионка Наталья Добрынская. Для программы "ЖЗЛ" супруги дали откровенное интервью и объяснил, как развивался их роман.

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Множество зрителей до сих пор считают, что Евтушенко был в отношениях во время участия в шоу "Холостяк". Пара действительно познакомилась до старта съемок романтического реалити 2013 года на гольф-турнире в Болгарии. Тогда бизнесмен только готовился к старту грандиозного шоу.

Следующая встреча состоялась неожиданно весной 2014 года в самолете в Польшу, когда съемки "Холостяка" уже завершились, но в эфире он еще не появились. Тогда и завязался роман пары, а меньше чем через три месяца Константин Евтушенко сделал предложение любимой в Париже.

Свадьба состоялась через неделю после выхода в эфир финального выпуска и вызвала волну возмущения зрителей. Однако мужчина уверяет, что свою любовь нашел после завершения шоу.

Мы снимали все это осенью! Поженились летом, а сам формат предполагает, что программа выходит весной. Поэтому, конечно, эксперты украинские что-то там вычисляли. Но съемки закончились еще за семь месяцев до того, как вышли в эфир,

– объяснил герой "Холостяка 4" Евтушенко.

Сейчас супруги воспитывают троих детей – сына Дария, дочь Алисию и младшего Макса. Константин Евтушенко и Наталья Добрынская счастливы в браке, однако после скандального опыта на телевидении свои отношения не афишируют.