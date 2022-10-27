Ставитися до Геловіну можна як завгодно, але вже всім стало зрозуміло, що справжнє зло ховається не в уявних привидах та зомбі, а, на жаль, в людських макітрах. Чи допоможе хелловінський антураж для відлякування злих сил з-за поребрика точно не знаємо, але разом з книжковою платформою Yakaboo 24 канал підготував шорт-лист потужних історій, які допоможуть створити певний настрій напередодні Дня усіх святих.

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До речі, науковці стверджують, що страшні історії стимулюють нашу нервову систему. Спочатку вони просочують нас адреналіном, а потім нам легшає від хепі-енду. Дослідження свідчать, що найбільш затято читають або дивляться жахастики саме ті, хто за характером схильний шукати сильні емоції або пробувати нові відчуття. Люди ж, які не люблять екстриму, а також емпати не дуже полюбляють цей жанр. Тому, ми підібрали такі книжки, в яких є не тільки саспенс та адреналін, а й добрі пригоди та гумор.

Ніч у самотньому жовтні – Роджер Желязни

У романі про похмурий жовтень, який невблаганно котиться до чорної ночі перед Днем усіх святих, йдеться про битву за кордон між світами. Розповідає цю дивну й правдиву історію сторожовий пес Нюх. У битві зійдуться і ті, що бажають відкрити прохід до нашого світу для жорстоких старих богів, і ті, хто бажають його зачинити.

Все це обрані люди, відомі творці класичних готичних романів: Шеллі, Лавкрафт, Стокер та інші. Їх супроводжують тварини-улюбленці та помічники, як-от той пес Нюх. Не дай боже програти у Великій Грі, що відбувається місячної ночі на Хелловін, бо долі переможених не позаздриш. Втім, буде не так страшно, як цікаво.



Ніч у самотньому жовтні / Фото Yakaboo

День повернення додому – Рей Бредбері

У Бредбері повно книг про нечисту силу і різні інші жахи. Але, все одно, коли-не-коли, але виникає симпатія до цих "нечистих".

Є у "Дні повернення додому" така мила сімейка Елліотів, як сімейка Адамсів, ну такі вони славні, ці монстри, що аж не страшно, але все одно іноді кров трішечки холонутиме у жилах. Історію розповідає юний Тімоті, в якого, здається, немає жодних особливих потойбічних здібностей. Але то тільки на перший погляд. До збірки увійшли й інші нестрашні жахастики: "Дядько Ейнар" та "Квітневе чаклунство".



День повернення додому / Фото Yakaboo

Морт – Террі Пратчетт

Цією книжкою відкривається цикл романів "Дискосвіт", у якому головним персонажем є Смерть. І персонаж цей зовсім не моторошний і кровожерливий, просто робота у нього така — доправляти душі на той світ. Робота ця непроста, а рибалка та кулінарні експерименти вже не рятують від утоми.

Тому Смерть бере собі у підмайстри сільського хлопця Морта та обіцяє йому кар'єрне зростання, поліпшення іміджу та численні відрядження. Проте Морт має співчутливу й романтичну вдачу, а це трохи заважає у "смертельній роботі" та створює кумедні, а часом й небезпечні ситуації.



Морт / Фото Yakaboo

Трилогія туману – Карлос Руїс Сафон

Книжки великого творця містичних трилерів з Барселони слід читати у такому порядку: "Володар Туману”, "Опівнічний Палац", "Вересневі вогні". Перша книга починається з того, що родина тринадцятирічного Макса переїздить до тихого прибережного містечка, де починають відбуватися моторошні й незрозумілі речі. Адже могутній Володар Туману повертається, щоб зібрати з людей борги минулого.

У другій книзі страшний вогняний демон забирає життя сотень дітей у Калькутті, розшукуючи близнят Бена і Шері. Дивом врятувавшись, вони дорослішають і намагаються зрозуміти, чому зло переслідує їх. А в третій книзі юна Ірена змушена розгадувати секрети моторошного будинку у туманній Нормандії, у якому живуть дивні ляльки.

Трилогія туману / Фото Yakaboo

Чорний Хеловін – Сніжана Федорова

Як у класичному детективі Агати Крісті "Вечірка на Геловін", тут напередодні Дня Всіх святих теж відбувається вбивство. І у вбивства є свідок, який добре знав жертву та впізнав убивцю. Лиходій дізнався про свідка за необережно загубленою річчю і тепер волів би змусити його мовчати назавжди. Адже він вхожий до його оселі.

Як врятувати себе та викрити вбивцю? Четвірка старшокласників намагається без дорослих впоратись зі страшною пригодою. Чи в них це вийде, чи їх переб’ють всіх по одному? Справді, найчорніший Хелловін за все їхнє юне життя.



Чорний Хеловін / Фото Yakaboo

Моторошні легенди Українського потойбіччя – Юлія Мостова

Часом чути думку, що Геловін — чуже нам свято. Проте наші рідні народні легенди й перекази настільки ж сповнені містичних історій та зловісних персонажів. Варто знати свій фольклор та творити "український Геловін".

Книжка містить майже 80 лячно-романтичних легенд, а також страшних оповідань, заснованих на правдивих подіях. Регіонально представлені усі куточки України, то ж наша земля, може, заслуговує на звання найбільш загадкової та окультної. З цією книжкою святкуйте Геловін по-нашому!



Моторошні легенди Українського потойбіччя / Фото Yakaboo