Относиться к Геловину можно сколь угодно, но уже всем стало понятно, что настоящее зло скрывается не в воображаемых привидениях и зомби, а, к сожалению, в человеческих макитрах. Поможет ли хэллоуинский антураж для отпугивания злых сил из-за поребрика точно не знаем, но вместе с книжной платформой Yakaboo 24 канал подготовил шорт-лист мощных историй, которые помогут создать определенное настроение в канун Дня всех святых.

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Кстати, ученые утверждают, что ужасные истории стимулируют нашу нервную систему. Сначала они пропитывают нас адреналином, а потом нам становится легче от хеппи-энда. Исследования свидетельствуют, что наиболее яростно читают или смотрят ужаса именно те, кто по характеру склонен искать сильные эмоции или пробовать новые ощущения. Люди же, которые не любят экстрим, а также эмпаты не очень любят этот жанр. Поэтому мы подобрали такие книги, в которых есть не только саспенс и адреналин, но и хорошие приключения и юмор.

Ночь в одиноком октябре – Роджер Желязны

В романе о пасмурном октябре, неумолимо катящемся к черной ночи перед Днем всех святых, речь идет о битве за границу между мирами. Рассказывает эту странную и правдивую историю сторожевой пес Нюх. В битве сойдутся и желающие открыть проход к нашему миру для жестоких старых богов, и желающие его закрыть.

Все это избранные люди, известные создатели классических готических романов Шелли, Лавкрафт, Стокер и другие. Их сопровождают животные-любимцы и помощники, такие как пес Нюх. Не дай бог проиграть в Большой Игре, что происходит лунной ночью на Хэллоуин, потому что судьбы проигравших не позавидуешь. Впрочем, будет не так страшно, как любопытно.



Ночь в одиноком октябре / Фото Yakaboo

День возвращения домой – Рэй Брэдбери

В Брэдбери полно книг о нечистой силе и разных других ужасах. Но, все равно, иногда, но возникает симпатия к этим "нечистым".

Есть в "Дне возвращения домой" такая милая семейка Эллиотов, как семейка Адамсов, ну такие они славные, эти монстры, что не страшно, но все равно иногда кровь будет немножко остыть в жилах. Историю рассказывает юный Тимоти, у которого, кажется, нет никаких особых потусторонних способностей. Но это только на первый взгляд. В сборник вошли и другие нестрашные ужастики: "Дядя Эйнар" и "Апрельское колдовство".



День возвращения домой / Фото Yakaboo

Морт – Терри Пратчетт

Этой книгой открывается цикл романов "Дискомир", в котором главным персонажем является Смерть. И персонаж этот совсем нежуткий и кровожадный, просто работа у него такая – доставлять души на тот свет. Работа эта непростая, а рыболов и кулинарные эксперименты уже не спасают от усталости.

Поэтому Смерть берет в подмастерья сельского парня Морта и обещает ему карьерный рост, улучшение имиджа и многочисленные командировки. Однако у Морта есть сочувственный и романтический характер, а это немного мешает в "смертельной работе" и создает забавные, а порой и опасные ситуации.



Морт / Фото Yakaboo

Трилогия тумана – Карлос Руис Сафон

Книги великого создателя мистических триллеров из Барселоны следует читать в таком порядке: "Властелин Тумана", "Полночный Дворец", "Сентябрьские огни". Первая книга начинается с того, что семья тринадцатилетнего Макса переезжает в тихий прибрежный городок, где начинают происходить жуткие Кстати, ведь могущественный Властелин Тумана возвращается, чтобы собрать с людей долги прошлого.

Во второй книге страшный огненный демон уносит жизни сотен детей в Калькутте, разыскивая близнецов Бена и Шери. Чудом спасшись, они взрослеют и пытаются понять, почему зло преследует их. А в третьей книге юная Ирэна вынуждена разгадывать секреты жуткого дома в туманной Нормандии, в котором живут удивительные куклы.

Трилогия тумана / Фото Yakaboo

Черный Хэллоуин – Снежана Федорова

Как в классическом детективе Агаты Кристи "Вечерка на Геловин", здесь в канун Дня Всех святых тоже происходит убийство. И у убийства есть свидетель, который хорошо знал жертву и узнал убийцу. Злодей узнал о свидетеле за неосторожно потерянной вещью и теперь предпочел бы заставить его молчать навсегда. Он ведь вхож в его дом.

Как спасти себя и разоблачить убийцу? Четверка старшеклассников пытается без взрослых справиться со страшным происшествием. Или у них это получится, или их перебьют всех по одному? Действительно, самый черный Хэллоуин за всю их юную жизнь.



Черный Хэллоуин / Фото Yakaboo

Жуткие легенды Украинского потустороннего мира – Юлия Мостовая

Иногда слышно мнение, что Гэловин — чужой нам праздник. Однако наши родные народные легенды и предания столь же исполнены мистических историй и зловещих персонажей. Следует знать свой фольклор и творить "украинский Геловин".

Книга содержит почти 80 страшно-романтических легенд, а также страшных рассказов, основанных на истинных событиях. Регионально представлены все уголки Украины, поэтому наша земля, может, заслуживает звания наиболее загадочной и оккультной. С этой книгой празднуйте Хэллоуин по-нашему!



Жуткие легенды Украинского потустороннего мира / Фото Yakaboo