У кельтів в цей час починалась темна частина року. Вважалось, що нечиста сила спускається на землю цього дня. І щоб збити її з пантелику, люди переодягалися в страшні костюми. Найбільшу популярність свято отримало в США, а от в Україну потрапило аж наприкінці 90-х років. Гарні картинки-привітання зі святом – зібрав 24 Канал.

До теми Геловін в Україні: які головні традиції святкування

Картинки-привітання до Геловіну



Геловін 2023 / Фото Etnosoft.com.ua



Привітання з Геловіном / Фото Pinterest



Картинки до Геловіну 2023 / Фото Listivki.olkol.com



Привітання з Геловіном 2023 / Фото Pinterest



Привітання з Геловіном 2023 / Фото "Апостроф"



Привітання з Геловіном 2023 / Фото Etnosoft.com



Геловін 2023 / Фото "Факти"