Зможе повторити кожна: 5 простих і стильних макіяжів на Гелловін

Святкування Гелловіну вже не за горами. Саме це свято дає можливість розкрити свій творчий потенціал за допомогою костюмів, гриму та образів із фантастичними й часом моторошними елементами.

Гелловінський макіяж — це чудовий спосіб показати свою творчість та весело провести час, експериментуючи з різними образами та стилями. 5 простих ідей для створення макіяжу — дивіться далі.

Цікаво Гелловін в Україні: які головні традиції святкування

Гарлі Квінн

Улюблениця багатьох фанатів "Загону самовбивць" на зніманнях фільму виділилася нестандартним макіяжем, який чудово підходить для Гелловіну й легкий у виконанні. Тож для створення образу Гарлі Квінн потрібно намалювати очі блакитними й рожевими тінями, додати чорне серце та червоні губи.



Макіяж Гарлі Квінн / Pinterest

Вампір

Такий макіяж роблять за допомогою червоних тіней для очей. Крім того, можна додати блискітки. Акцентом в образі є яскраві червоні губи, а сліди крові неодмінно стануть родзинкою макіяжу.



Макіяж вампіра / Pinterest

Жінка-кішка

У створенні такого амплуа знадобляться чорні тіні для очей або підводка, якими можна намалювати котячі вуса та ніс. Також слід додати акцентні чорні стрілки. Губи потрібно намалювати в темних відтінках. Зокрема, вони можуть бути чорні або бордові.



Жінка-кішка макіяж / Pinterest

Клоун

Яскраві червоні тіні, помада, тон та чорна туш — косметика, яка знадобиться для створення макіяжу клоуна.



Макіяж клоуна / Pinterest

Фея

Для створення казкового макіяжу використовуйте світлі тіні різних відтінків та блискітки. Крім того, можна додати ніжну помаду. Для повноцінності образу слід одягнути крила з іншими блискучими аксесуарами.



Макіяж феї / Pinterest