Зможе повторити кожна: 5 простих і стильних макіяжів на Гелловін
Святкування Гелловіну вже не за горами. Саме це свято дає можливість розкрити свій творчий потенціал за допомогою костюмів, гриму та образів із фантастичними й часом моторошними елементами.
Гелловінський макіяж — це чудовий спосіб показати свою творчість та весело провести час, експериментуючи з різними образами та стилями. 5 простих ідей для створення макіяжу — дивіться далі.
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Гарлі Квінн
Улюблениця багатьох фанатів "Загону самовбивць" на зніманнях фільму виділилася нестандартним макіяжем, який чудово підходить для Гелловіну й легкий у виконанні. Тож для створення образу Гарлі Квінн потрібно намалювати очі блакитними й рожевими тінями, додати чорне серце та червоні губи.
Макіяж Гарлі Квінн / Pinterest
Вампір
Такий макіяж роблять за допомогою червоних тіней для очей. Крім того, можна додати блискітки. Акцентом в образі є яскраві червоні губи, а сліди крові неодмінно стануть родзинкою макіяжу.
Жінка-кішка
У створенні такого амплуа знадобляться чорні тіні для очей або підводка, якими можна намалювати котячі вуса та ніс. Також слід додати акцентні чорні стрілки. Губи потрібно намалювати в темних відтінках. Зокрема, вони можуть бути чорні або бордові.
Жінка-кішка макіяж / Pinterest
Клоун
Яскраві червоні тіні, помада, тон та чорна туш — косметика, яка знадобиться для створення макіяжу клоуна.
Фея
Для створення казкового макіяжу використовуйте світлі тіні різних відтінків та блискітки. Крім того, можна додати ніжну помаду. Для повноцінності образу слід одягнути крила з іншими блискучими аксесуарами.