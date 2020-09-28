Американська акторка Геллі Беррі протягом трьох років була самотньою. Раніше вона заявляла, що не хоче більше нових стосунків, проте вже зовсім недавно розсекретила, що закохана.

Новим обранцем Геллі Беррі став співак Ван Хант. На особистій сторінці в інстаграмі вона вже опублікувала перше спільне селфі з коханим. Ці романтичні стосунки зіркова пара приховувала протягом року, проте зараз поділилася своїм щастям.

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54-річнна акторка оприлюднила світлину, де разом із музикантом позують у чорних захисних масках. Таким чином пара закликала шанувальників не ігнорувати правила безпеки, яких потрібно дотримуватися у період пандемії коронавірусу.

Таким самим кадром в своєму інстаграм-профілі поділився і коханий Геллі Беррі.



Геллі Беррі та Ван Хант / Instagram / @halleberry

Особисте життя Геллі Беррі

Геллі Беррі перебувала у цивільному шлюбі з манекенником Габліелем Обрі, від якого народила доньку Нахлу Аріелу. Пізніше вона тричі виходила заміж. Геллі була одруженою з бейсболістом Девідом Джастісом, автором пісень Еріком Бенетом та актором Олів'є Мартінезом. У шлюбі з актором в знаменитості народився син Масе.

У 2016 році зірка закрутила роман з музикантом Алексом Да Кідом, проте ці стосунки тривали недовго. Протягом останніх трьох років Беррі була самотньою. Жінка запевняла, що не поспішає вступати у нові романтичні стосунки. Вона заявляла, що роман можливий лише з тим чоловіком, який точно їй підійде. Схоже, що ним став саме Ван Хант.