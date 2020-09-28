Американская актриса Хэлли Берри в течение трех лет была одинокой. Ранее она заявляла, что не хочет больше новых отношений, однако уже совсем недавно рассекретила, что влюблена.

Новым избранником Хэлли Берри стал певец Ван Хант. На личной странице в инстаграме она уже опубликовала первое совместное селфи с любимым. Эти романтические отношения звездная пара скрывала в течение года, однако сейчас поделилась своим счастьем.

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54-летняя актриса обнародовала фотографию, где они вместе с музыкантом позируют в черных защитных масках. Таким образом пара призвала поклонников не игнорировать правила безопасности, которые нужно соблюдать в период пандемии коронавируса.

Таким же кадром в своем инстаграм-профиле поделился и любимый Хэлли Берри.



Хэлли Берри и Ван Хант / Instagram / @halleberry

Личная жизнь ​Хэлли Берри

Хэлли Берри находилась в гражданском браке с манекенщиком Габлиелем Обри, от которого родила дочь Нахлу Ариэлу. Позже она трижды выходила замуж. Хелли была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, автором песен Эриком Бенетом и актером Оливье Мартинезом. В браке с актером у знаменитости родился сын Масе.

В 2016 году звезда закрутила роман с музыкантом Алексом Да Кидом, однако эти отношения длились недолго. В течение последних трех лет Берри была одинокой. Женщина уверяла, что не спешит вступать в новые романтические отношения. Она заявляла, что роман возможен только с тем человеком, который точно ей подойдет. Похоже, что им стал именно Ван Хант.