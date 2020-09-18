Знаменитая американская актриса Холли Берри после трех браков и многочисленных романов в течение трех лет была одинокой. Теперь звезда призналась, что влюблена и уже рассекретила имя своего избранника.

Холли Берри поделилась креативной фотографией на личной странице в инстаграме. Сообразительные поклонники быстро догадались, что надпись на ее наряде – это имя теперешнего возлюбленного.

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Ранее звезда держала интригу и показывала лишь ноги своего бойфренда. Однако наконец она решила поделиться радостью с поклонниками и приоткрыла закулисье личной жизни. Удивил оригинальный способ признания, без лица любимого.

54-летняя Холли сделала публикацию в инстаграме, где на фото предстала в футболке с именем певца Вана Ханта. Также она обозначила музыканта на фотографии.

"Теперь вы знаете", – написала в заметке Берри и добавила эмоджи в виде ноги и сердца.

Ван Хант в своем профиле поделился таким же снимком, а накануне публиковал фотографию, где актриса нежно целует его в щечку.

Что известно о личной жизни Холли Берри?

54-летняя актриса трижды была замужем. Она выходила замуж за бейсболиста Дэвида Джастиса, автора песен Эрика Бенета и актера Оливье Мартинеса. В браке с актером родился сын Масео. Также Холли состояла в гражданском браке с манекенщиком Габриэлем Обри, от которого родила первенца – дочь Налу Ариэлу.

В 2016 году, после развода, звезда закрутила роман с музыкантом Алексом да Кидом, но отношения быстро закончились. В течение последних трех лет знаменитость была одинока и уверяла, что не спешит с новым романом. Она уверяла, что начнет отношения лишь с тем, кто точно ей подойдет. Похоже, что именно таким человеком стал Ван Хант.