Знаменита американська акторка Геллі Беррі після трьох шлюбів та численних романів протягом трьох років була самотньою. Тепер зірка зізналася, що закохана і вже розсекретила ім'я свого обранця.

Геллі Беррі поділилася креативною світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. Кмітливі шанувальники швидко здогадалися, що напис на її вбранні – це ім'я теперішнього коханого.

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Раніше зірка тримала інтригу і показувала лише ноги свого бойфренда. Проте нарешті вона вирішила поділитися радістю із шанувальниками та привідкрила залаштунки особистого життя. Здивував оригінальний спосіб зізнання, без обличчя коханого.

54-річна Геллі зробила публікацію в інстаграмі, де на фото постала у футболці з ім'ям співака Вана Ханта. Також вона позначила музиканта на світлині.

"Тепер ви знаєте", – написала в дописі Беррі і додала емоджі у вигляді ноги та серця.

Ван Хант у своєму профілі поділився таким самим знімком, а напередодні публікував фотографію, де акторка ніжно цілує його у щічку.

Що відомо про особисте життя Геллі Беррі?

54-річна акторка тричі була одруженою. Вона виходила заміж за бейсболіста Девіда Джастіса, автора пісень Еріка Бенета та актора Олів'є Мартінеза. У шлюбі з актором народився син Масе. Також Геллі перебувала у цивільному шлюбі з манекенником Габріелем Обрі, від якого народила первістка – доньку Нахлу Аріелу.

У 2016 році, після розлучення, зірка закрутила роман з музикантом Алексом Да Кідом, проте стосунки швидко закінчилися. Протягом останніх трьох років знаменитість була самотня і запевняла, що не поспішає з новим романом. Вона запевняла, що розпочне стосунки лише з тим, хто точно їй підійде. Схоже, що саме такою людиною став Ван Хант.