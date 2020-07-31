Знаменита голлівудська акторка Геллі Беррі невдовзі дебютує як режисер. Зірка знімає спортивну драму "У синцях" (Bruised), де виконає головну роль.

Наразі на інстаграм-сторінці Геллі Беррі розмістила перший кадр зі знімального майданчика. На фото вона постала у завеликій футболці, вдітій поверх кофти. Окрім цього, Геллі Беррі нажахала прихильників дуже реалістичним синцем під оком та змарнілим виглядом. Та саме таким і задумувався образ головної героїні "У синцях".

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Дебютний режисерський фільм Геллі Беррі розповість про борчиню змішаних бойових мистецтв. Вона виховує 6-річного сина та намагається бути взірцевою мамою. Однак це їй не зовсім вдається, а боротьба за можливість повернутись у спорт виявиться нелегким випробуванням.

Це офіційно. Я так пишаюся неймовірним акторським складом та командою, яка вже прибула на зйомки. Ось ексклюзивний кадр із фільму "У синцях". Мій режисерський дебют,

– із захватом написала Геллі Беррі.

До зйомок Геллі Беррі готувалась задовго до старту проєкту. Актриса ледь не щодня публікувала кадри з виснажливих тренувань зі своїм особистим тренером. Серед вправ були й боксерські, тому глядачі побачать у драмі реалістичну картинку протистоянь на рингу.

Прем'єра стрічки "У синцях" запланована на 2021 році. Геллі Беррі вже оголосила, що презентація відбудеться на міжнародному кінофестивалі в Торонто.