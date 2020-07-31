Знаменитая голливудская актриса Хэлли Берри вскоре дебютирует как режиссер. Звезда снимает спортивную драму "В синяках" (Bruised), где исполнит главную роль.

Сейчас на инстаграм-странице Хэлли Берри разместила первый кадр со съемочной площадки. На фото она предстала в слишком большой футболке, одетой поверх кофты. Кроме этого, Хэлли Берри напугала поклонников очень реалистичным синяком под глазом и осунувшимся видом. Но именно таким и задумывался образ главной героини "В синяках".

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Дебютный режиссерский фильм Хэлли Берри расскажет о борчихе смешанных боевых искусств. Она воспитывает 6-летнего сына и пытается быть образцовой мамой. Однако это ей не совсем удается, а борьба за возможность вернуться в спорт окажется нелегким испытанием.

Это официально. Я так горжусь невероятным актерским составом и командой, которая уже прибыла на съемки. Вот эксклюзивный кадр из фильма "В синяках". Мой режиссерский дебют,

– с восторгом написала Хэлли Берри.

К съемкам Хэлли Берри готовилась задолго до старта проекта. Актриса едва ли не ежедневно публиковала кадры с изнурительных тренировок со своим личным тренером. Среди упражнений были и боксерские, поэтому зрители увидят в драме реалистичную картинку противостояний на ринге.

Премьера фильма "В синяках" запланирована на 2021 год. Хэлли Берри уже объявила, что презентация состоится на международном кинофестивале в Торонто.