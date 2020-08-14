Голлівудська красуня Геллі Беррі святкує 54-ий народження. В це складно повірити прихильникам актриси, адже вона може похизуватись неперевершеною фігурою. У день народження зірки LifeStyle 24 вирішив пригадати найгарячіші ролі актриси в кіно.

Шпигунка, журналістка, стриптизерка чи супергероїня: за роки своєї кар'єри в Голлівуді Геллі Беррі мала чимало яскравих ролей, які відзначились пікантністю. 24 канал пропонує переглянути стрічки за участю зіркової іменинниці та підібрав кадри, на яких вона виглядає неймовірно спокусливо.

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"Пароль "Риба-меч" (2001)

У захопливому трилері "Пароль "Риба-меч" акторський склад просто заворожував глядачів. Неперевершений Джон Траволта і Г'ю Джекман затіяли небезпечну гру, в якій героїня Геллі Беррі зіграла не останню роль.

Попри напружений та динамічний сюжет екшну саме актриса зуміла прикувати увагу глядачів. Вона поставала у сексуальних вбраннях, демонструючи пишне декольте. А в одній сцені Геллі Беррі і зовсім красувалась топлес.

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"Френкі та Еліс" (2010)

Драма "Френкі та Еліс" є однією з найменш відомих у творчості Геллі Беррі. Однак це аж ніяк не означає, що в ній актриса не розкрила свій талант перевтілення. У стрічці зірка зіграла стриптизерку, яка прагне розібратись у собі. Дівчина завжди чує дивні голоси, які підштовхують її до жорстоких дій щодо темношкірих та дивних рішень. Псизотерапевт стверджує, що вона страждає на психічний розлад та чує голоси жінки на ім'я Еліс.

Дивіться трейлер до фільму "Френкі та Еліс": відео

Стрічку не можна назвати легкою для сприйняття. Драма змусить глядачів задуматись над багатьма соціальними проблемами. Водночас на початку фільму його автори хотіли занурити всіх у життя Френсіс, тому прихильники зможуть побачити багато еротичних сцен.



Геллі Беррі танцює стриптиз / Фото The Daily Mail

"Помри, але не зараз" (2002)

Зіграла Геллі Беррі і дівчину Джеймса Бонда. У фільмі "Помри, але не зараз" її партнером став Пірс Броснан. Стрічка відзначилась пікантністю та видовищними сценами бійок, а актриса змогла покрасуватись перед камерами у сексуальній білизні та купальниках.

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Сексуальна Геллі Беррі / Фото К1



Геллі Беррі у купальнику / Фото Dustie Due

"Ідеальний незнайомець" (2007)

У цій стрічці Геллі Беррі зіграла журналістку Ровену, яка випадково зустрічає шкільну подругу. Грейс розповідає, що мала роман з одруженим главою рекламного агентства та погрожувала коханцю викрити їхні стосунки. Однак вже за кілька днів після зустрічі з Ровеною дівчину знаходять мертвою. Тому журналістка береться за власне розслідування та намагається звабити небезпечного вбивцю.

Дивіться трейлер до фільму "Ідеальний незнайомець": відео 18+

"Бал монстрів" (2001)

Фільм розповідає про тюремного наглядача Френка. Після страти вбивці Лоуренса він зустрічає дівчину, з якою має роман. Однак Френк не підозрює, що вона грає подвійну гру, адже є коханою дружиною вбитого в'язня.

Самі актори Геллі Беррі та Білі Боб Торнтон зізнавались, що стрічка була дуже емоційною. Еротичну сцену вони вирішили грати самі, без дублерів, оскільки вважали, що це кульмінаційна частина "Балу монстрів".

Сцена сексу у фільмі "Бал монстрів": відео 18+

"Жінка-кішка" (2004)

І завершити добірку ми вирішили одним з найпопулярніших фільмів Геллі Беррі – супергеройським екшном "Жінка-кішка". Тут актриса грає науковця, яка випадково отримує суперсилу. Вона перетворюється на "Жінку-кішку", яка бореться зі злочинною фармацевтичною компанією.



Геллі Беррі в образі Жінки-кішки / Фото ВВС

Найсексуальнішою сценою є фінальні кадри, де Геллі Беррі звабливо йде по краю даху.

Дивіться фрагмент з фільму "Жінка-кішка": відео