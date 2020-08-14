Голливудская красавица Хэлли Берри празднует 54-й рождение. В это сложно поверить поклонникам актрисы, ведь она может похвастаться великолепной фигурой. В день рождения звезды LifeStyle 24 решил вспомнить самые горячие роли актрисы в кино.

Шпионка, журналистка, стриптизерша или супергероиня: за годы своей карьеры в Голливуде Хэлли Берри сыграла немало ярких ролей, которые отличились пикантностью. 24 канал предлагает посмотреть ленты с участием звездной именинницы и подобрал кадры, на которых она выглядит невероятно соблазнительно.

Жарко Эротические фильмы, где у героев секс втроем – видео 18+

"Пароль "Рыба-меч" (2001)

В захватывающем триллере "Пароль "Рыба-меч" актерский состав просто завораживал зрителей. Непревзойденный Джон Траволта и Хью Джекман затеяли опасную игру, в которой героиня Хэлли Берри сыграла не последнюю роль.

Несмотря на напряженный и динамичный сюжет экшна именно актриса сумела приковать внимание зрителей. Она представала в сексуальных нарядах, демонстрируя пышное декольте. А в одной сцене Хэлли Берри и вовсе красовалась топлесс.

Смотрите эротический фрагмент фильма "Пароль" Рыба-меч": видео 18+

"Фрэнки и Элис" (2010)

Драма "Фрэнки и Элис" является одной из наименее известных в творчестве Хэлли Берри. Однако это отнюдь не означает, что в ней актриса не раскрыла свой талант перевоплощения. В ленте звезда сыграла стриптизершу, которая стремится разобраться в себе. Девушка всегда слышит странные голоса, которые подталкивают ее к жестоким действиям в отношении темнокожих и странным решениям. Психотерапевт утверждает, что она страдает психическим расстройством и слышит голос женщины по имени Элис.

Смотрите трейлер к фильму "Фрэнки и Элис": видео

Ленту нельзя назвать легкой для восприятия. Драма заставит зрителей задуматься над многими социальными проблемами. В то же время в начале фильма его авторы хотели погрузить всех в жизнь Фрэнсис, поэтому поклонники смогут увидеть много эротических сцен.



Хэлли Берри танцует стриптиз / Фото The Daily Mail

"Умри, но не сейчас" (2002)

Сыграла Хэлли Берри и девушку Джеймса Бонда. В фильме "Умри, но не сейчас" ее партнером стал Пирс Броснан. Лента отличалась пикантностью и зрелищными сценами драк, а актриса смогла покрасоваться перед камерами в сексуальном белье и купальниках.

Рекомендуем Эротические фильмы со слишком откровенными сценами, которые захочется повторить дома: 18+



Сексуальная Хэлли Берри / Фото К1



Хэлли Берри в купальнике / Фото Dustie Due

"Идеальный незнакомец" (2007)

В этой ленте Хэлли Берри сыграла журналистку Ровену, которая случайно встречает школьную подругу. Грейс рассказывает, что у нее был роман с женатым главой рекламного агентства и она угрожала любовнику разоблачить их отношения. Однако уже через несколько дней после встречи с Ровеной девушку находят мертвой. Поэтому журналистка берется за собственное расследование и пытается соблазнить опасного убийцу.

Смотрите трейлер к фильму "Идеальный незнакомец": видео 18+

"Бал монстров" (2001)

Фильм рассказывает о тюремном надзирателе Фрэнке. После казни убийцы Лоуренса он встречает девушку, с которой у него начинается роман. Однако Фрэнк не подозревает, что она играет двойную игру, ведь является любимой женой убитого заключенного.

Сами актеры Хэлли Берри и Билли Боб Торнтон признавались, что лента была очень эмоциональной. Эротическую сцену они решили играть сами, без дублеров, поскольку считали, что это кульминационная часть "Бала монстров".

Сцена секса в фильме "Бал монстров": видео 18+

"Женщина-кошка" (2004)

И завершить подборку мы решили одним из самых популярных фильмов Хэлли Берри – супергеройским экшном "Женщина-кошка". Здесь актриса играет ученого, который случайно получает суперсилу. Она превращается в "Женщину-кошку", которая борется с преступной фармацевтической компанией.



Хэлли Берри в образе Женщины-кошки / Фото ВВС

Самой сексуальной сценой являются финальные кадры, где Хэлли Берри обольстительно идет по краю крыши.

Смотрите фрагмент из фильма "Женщина-кошка": видео