Традиційно українці співають гаївки на Великдень, роблять це і в наступні два дні. Вважається, що так люди просять багатого врожаю, міцного, щасливого шлюбу та сімейного достатку. Добірку гаївок знаходьте на сайті LifeStyle 24.

Актуально Великдень вже не за горами: коли треба фарбувати яйця

Великодні гаївки для дітей та молоді

Дівчата:

Ой воротар, воротарю,

відчини нам ворітоньки.

Хлопці:

Не відчиним, не відчиним,

бо нам замки зіпсуєте.

Дівчата:

А як ми вам зіпсуємо,

то ми вам і направимо.

Хлопці:

Ой, як же ви направите,

якщо грошей не маєте.

Дівчата:

А ми грошей дістанемо

і всі замки направимо.

Хлопці:

А ми стали та й думаєм,

і по Ганнусю відсилаєм.

Дівчата:

Вам Ганнусю посилаєм,

відчиніть нам, ми чекаєм.

Хлопці:

Хоч Ганнусю ми візьмемо,

та воріт не відчинемо.

***

Мої милі паніночки, заспівайте гагівочки,

Мої милі паніночки, заспівайте гагівочки.

Най сі мати утішає, Ісус з гробу воскресає,

Най сі мати утішає, Ісус з гробу воскресає.

Най воскресне тая слава, що 500 літ в степу спала,

Най воскресне тая слава, що 500 літ в степу спала.

Най воскресне, най прибуде, поміж українські люди,

Най воскресне, най прибуде, поміж українські люди.

Ви, стрільчики, пісню чуйте, в темнім гробі не сумуйте,

Ви, стрільчики, пісню чуйте, в темнім гробі не сумуйте

Ми могили ваші знаєм, квіточками уквітчаєм,

Ми могили ваші знаєм, квіточками уквітчаєм.

Квіточками, ще й вінцями, ще й рідними прапорцями,

Квіточками, ще й вінцями, ще й рідними прапорцями.

***

Ой у Львові на горбочку,

Стоїть церква на видочку.

Коло церкви ростуть квіти,

Сидять старі, ходять діти.

Ой шо то ми за гаївка,

Шо під церквов стоїть дівка.

Як вона не хоче йти гуляти,

То най йде додому спати.

Візьміть її за спідницю

Тай викиньте на дзвіницю.

Ой у Львові на горбочку…

*Кожен куплет повторюється два рази

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***

Копав, копав криниченьку,

Неділеньку, дві

Любив козак дівчиноньку,

Людям не собі



Приспів:

Гей, гей милий Боже,

Що ж то було дівча гоже

Людям не собі (2 рази).



А вже з тої криниченьки

Орли воду п’ють

А вже тую дівчиноньку

До шлюбу ведуть

Приспів:

Гей, гей милий Боже,

Що ж то було дівча гоже

Людям не собі (2 рази).



Один веде за рученьку,

Другий за рукав

Третій стоїть, гірко плаче –

Любив та не взяв

Приспів:

Гей, гей милий Боже,

Що ж то було дівча гоже

Людям не собі (2 рази).

***

Ой, на горі на високій два дуби тоненькі, два дуби тоненькі.

А там цісар вибирає хлопців молоденьких.

Вибирає, забирає, кучері втинає, кучері втинає.

А тих хлопців молоденьких у світ висилає.

А ви, хлопці, молоденькі спати не лягайте, спати не лягайте,

Бо як прийде ворог з міста, води йму не дайте.

А як вийшов ворог з поля, щоб води напитись, щоб води напитись,

Позволь, позволь, українцю, води ся напитись.

Не позволю, не позволю води ся напити, води ся напити,

Бо стріляє з гармат куля – не мож доступити.

Най стріляє, най стріляє, вже довго не буде, вже довго не буде,

Також наша Україна самостійна буде.

Колись наша Україна цвіла цвіточками, цвіла цвіточками,

Тепер наша Україна під большевиками.

Одну взяли половину поляки та німці, поляки та німці,

Другу взяли половину червноармійці.

***

Вийди, вийди, Ганнусенько,

Умий своє личенько біленько,

І волосся причеши гладенько.

Покажи нам, Ганусенько, "скоки"

Й потанцюй ще у різнії боки.

А тепер в коло ставай

І когось з нас вибирай.

Ой не бігай, Мурчику, по хаті,

Не заважай Устиночці спати.

Але Мурчик бігав і ходив,

І малу Устинку розбудив.

О, вже годі, Устиночко, спати,

Треба стрічки в коси заплітати.

Вмий своє личко біленьке

Й платтячко вдягни гарненьке.

Підемо в церквицю ізраненька

Освятити пасочку біленьку.

Посміхнулось сонце з-за хмарин,

Бо воскрес із мертвих Божий Син.