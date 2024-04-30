Традиционно украинцы поют гаивки на Пасху, делают это и в последующие два дня. Считается, что так люди просят богатого урожая, крепкого, счастливого брака и семейного достатка. Подборку гаивок находите на сайте LifeStyle 24.

Актуально Пасха уже не за горами: когда надо красить яйца

Пасхальные гаивки для детей и молодежи

Девушки:

Ой воротар, воротарю,

відчини нам ворітоньки.

Ребята:

Не відчиним, не відчиним,

бо нам замки зіпсуєте.

Девушки:

А як ми вам зіпсуємо,

то ми вам і направимо.

Ребята:

Ой, як же ви направите,

якщо грошей не маєте.

Девушки:

А ми грошей дістанемо

і всі замки направимо.

Ребята:

А ми стали та й думаєм,

і по Ганнусю відсилаєм.

Девушки:

Вам Ганнусю посилаєм,

відчиніть нам, ми чекаєм.

Ребята:

Хоч Ганнусю ми візьмемо,

та воріт не відчинемо.

***

Мої милі паніночки, заспівайте гагівочки,

Мої милі паніночки, заспівайте гагівочки.

Най сі мати утішає, Ісус з гробу воскресає,

Най сі мати утішає, Ісус з гробу воскресає.

Най воскресне тая слава, що 500 літ в степу спала,

Най воскресне тая слава, що 500 літ в степу спала.

Най воскресне, най прибуде, поміж українські люди,

Най воскресне, най прибуде, поміж українські люди.

Ви, стрільчики, пісню чуйте, в темнім гробі не сумуйте,

Ви, стрільчики, пісню чуйте, в темнім гробі не сумуйте

Ми могили ваші знаєм, квіточками уквітчаєм,

Ми могили ваші знаєм, квіточками уквітчаєм.

Квіточками, ще й вінцями, ще й рідними прапорцями,

Квіточками, ще й вінцями, ще й рідними прапорцями.

***

Ой у Львові на горбочку,

Стоїть церква на видочку.

Коло церкви ростуть квіти,

Сидять старі, ходять діти.

Ой шо то ми за гаївка,

Шо під церквов стоїть дівка.

Як вона не хоче йти гуляти,

То най йде додому спати.

Візьміть її за спідницю

Тай викиньте на дзвіницю.

Ой у Львові на горбочку…

*Каждый куплет повторяется два раза

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***

Копав, копав криниченьку,

Неділеньку, дві

Любив козак дівчиноньку,

Людям не собі



Припев:

Гей, гей милий Боже,

Що ж то було дівча гоже

Людям не собі (2 рази).



А вже з тої криниченьки

Орли воду п’ють

А вже тую дівчиноньку

До шлюбу ведуть

Припев:

Гей, гей милий Боже,

Що ж то було дівча гоже

Людям не собі (2 рази).



Один веде за рученьку,

Другий за рукав

Третій стоїть, гірко плаче –

Любив та не взяв

Припев:

Гей, гей милий Боже,

Що ж то було дівча гоже

Людям не собі (2 рази).

***

Ой, на горі на високій два дуби тоненькі, два дуби тоненькі.

А там цісар вибирає хлопців молоденьких.

Вибирає, забирає, кучері втинає, кучері втинає.

А тих хлопців молоденьких у світ висилає.

А ви, хлопці, молоденькі спати не лягайте, спати не лягайте,

Бо як прийде ворог з міста, води йму не дайте.

А як вийшов ворог з поля, щоб води напитись, щоб води напитись,

Позволь, позволь, українцю, води ся напитись.

Не позволю, не позволю води ся напити, води ся напити,

Бо стріляє з гармат куля – не мож доступити.

Най стріляє, най стріляє, вже довго не буде, вже довго не буде,

Також наша Україна самостійна буде.

Колись наша Україна цвіла цвіточками, цвіла цвіточками,

Тепер наша Україна під большевиками.

Одну взяли половину поляки та німці, поляки та німці,

Другу взяли половину червноармійці.

***

Вийди, вийди, Ганнусенько,

Умий своє личенько біленько,

І волосся причеши гладенько.

Покажи нам, Ганусенько, "скоки"

Й потанцюй ще у різнії боки.

А тепер в коло ставай

І когось з нас вибирай.

Ой не бігай, Мурчику, по хаті,

Не заважай Устиночці спати.

Але Мурчик бігав і ходив,

І малу Устинку розбудив.

О, вже годі, Устиночко, спати,

Треба стрічки в коси заплітати.

Вмий своє личко біленьке

Й платтячко вдягни гарненьке.

Підемо в церквицю ізраненька

Освятити пасочку біленьку.

Посміхнулось сонце з-за хмарин,

Бо воскрес із мертвих Божий Син.