Відомий французький актор, який часто нагадував про свою любов до Володимира Путіна, в п'ятницю 4 вересня прийняв православ'я. Церемонія пройшла в Парижі.

Відомий французький актор Жерар Депардьє прийняв православ'я вчора в п'ятницю, 4 вересня. Про це повідомило видання "РИА Новости".

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Церемонія хрещення відбулась у соборі Олександра Невського в Парижі у другій половині дня. Жодних інших деталей невідомо.

Хто такий Жерар Депардьє

Французький актор був популярним в Європі, а згодом і в США за ролі в фільмах "Вальсуючі", "Жан де Флоретт", "Приготуйте ваші носовички". Він отримав премії "Сезар" та "Золотий глобус".

У 2012 році Жерар переїхав до Бельгії та відмовився від французького громадянства, яким він, за його словами, ніколи не користувався. Тоді актор заявив: "У нас більше немає спільної країни, я справжній європеєць, громадянин світу".



Жерару Депардьє заборонений в'їзд до України / REUTERS

Наступного року Володимир Путін, президент РФ, надав йому російське громадянство, а глава Чечні зробив Депардьє почесним громадянином республіки. Таким чином актор переховувався від сплати податків у Франції.

Через постійні висловлення симпатії до Путіна, Жерар Депардьє оголошений персоною нон-грата. Також він внесений до Чорного списку Міністерства культури, це означає, що прокат з його фільмами заборонений.