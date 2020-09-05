Известный французский актер, который часто напоминал о своей любви к Владимиру Путину, в пятницу 4 сентября принял православие.

Известный французский актер Жерар Депардье принял православие вчера в пятницу, 4 сентября. Об этом сообщило издание "РИА Новости".

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Церемония крещения состоялась в соборе Александра Невского в Париже во второй половине дня. Никаких других деталей неизвестно.

Кто такой Жерар Депардье

Французский актер был популярным в Европе, а впоследствии и в США благодаря ролям в фильмах "Вальсирующие", "Жан де Флоретт", "Приготовьте ваши носовые платки". Он получил премии "Сезар" и "Золотой глобус".

В 2012 году Жерар переехал в Бельгию и отказался от французского гражданства, которым он, по его словам, никогда не пользовался. Тогда актер заявил: "У нас больше нет общей страны, я настоящий европеец, гражданин мира".



Жерару Депардье запрещен въезд в Украину / REUTERS

В следующем году Владимир Путин, президент РФ, предоставил ему российское гражданство, а глава Чечни сделал Депардье почетным гражданином республики. Таким образом актер скрывался от уплаты налогов во Франции.

Из-за постоянных выражений симпатии к Путину, Жерар Депардье объявлен персоной нон-грата. Также он внесен в Черный список Министерства культуры, это означает, что прокат с его фильмами запрещен.