BookForum 2021 у Львові: програма літературного заходу, на який чекали 2 роки

Одна з найбільших літературних подій 2021 року – 28 BookForum ("Форум Видавців") розпочнеться вже 15 вересня і завершиться 19-го. Цьогоріч формат заходу буде незвичний, адже, зважаючи на пандемію коронавірусу, організатори вирішили проводити події наживо та онлайн.

Літературний фестиваль BookForum у Львові відбуватиметься за підтримки УКФ, повідомляють у пресслужбі. Головна тема цьогорічного літзаходу наступна: "Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними".

Цікаво У Львові визначили дату проведення 28 BookForum: деталі

У рамках чотирьохденного фестивалю гості зможуть відвідвати 120 подій, де взяли участь 250 учасників. З них – 25 іноземних авторів з 21 країни світу. Аби ще більше заохотити поціновувачів літературних дискусій, вхід на усі події буде вільний.

Книжковий ярмарок "Форуму Видавців" проходитиме на 11 локаціях центральної частини Львова. Головні події відбуватимуться традиційно на території Палацу Мистецтв. Також гості події зможуть відвідати "Ніч поезії", який прийматиме РадіоГараж, а музику та поезію нон-стоп куруватиме поет Юрій Андрухович.

Вхід буде можливий лише за наявності, який можна придбати онлайн або при вході на територію фестивалю.зможете переглянути на офіційному сайті BookForum.

Нагадаємо, що минулого року "Форум Видавців", як і більшість масових подій, скасували через пандемію коронавірусу. Щоправда, організатори провели кілька онлайн-подій через відеозв'язок.



Форум видавців 2021 у Львові – Book Forum / Фото з фейсбуку фестивалю

Головні "зірки" BookForum у Львові

Почеснею гостею фестивалю стане Нобелівська лауреатка 2019, володарка премій "Ніке", лауреат Міжнародної Букерівської премії Ольга Токарчук . Жінка народилась у Польщі в сім'ї вихідців з України. Письменниця повинна була приїхати в Україну у 2020 році, але через скасування фестивалю її "онлайновий" візит перенесли на 2021 рік.



. Жінка народилась у Польщі в сім'ї вихідців з України. Письменниця повинна була приїхати в Україну у 2020 році, але через скасування фестивалю її "онлайновий" візит перенесли на 2021 рік. Почесним гостем також стане лауреат 58-го Каннського кінофестивалю за найкращий сценарій – Ґільєрмо Арр'яга.



Спеціальною гостею фестивалю стане 93-річна психотерапевтка та письменниця Едіт Еґер, яка пережила Голокост.

Програма BookForum 2021 у Львові

Щоб обрати для себе найцікавіші події, скористайтесь спеціальним фільтром на сайті "Форуму Видавців".

15 Вересня

Виставка "(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця"

10:00 – 18:00

Офлайн

Відкриття Бібліотечного форуму. Вітання

Учасники: Оксана Бруй, Олександра Коваль

10:00 – 10:30

Онлайн

Пленарне засідання "Багатовимірність нашої незалежності"

Учасники: Євген Глібовицький, Ірина Шевченко, Оксана Бруй, Ярослава Сошинська

10:30 – 14:00

Онлайн

Формула видавничого успіху: виведено та доведено Тиктором

Учасники: Надія Зелінська, Ярослава Прихода, Марина Женченко, Ольга Ренн, Оксана Думанська, Лідія Сніцарчук

14:00 – 14:45

Офлайн

Відкриття виставки "(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця"

Учасники: Наталія Матлашенко, Надія Зелінська, Ольга Борисенко, Ірина Капраль

16:00 – 16:45

Офлайн

Кураторська екскурсія Яна Томкінса по інсталяції "Бруно Шульц – Республіка мрій"

Учасник: Ян Томпкінс

16:00 – 17:00

Офлайн

"Література, кримінал і жодних вигадок". Презентація книжки в жанрі кросовер Павла Вольвача "20+1, або Земля мертвих"

17:00 – 17:45

Офлайн

10 про 10. Спроба канону: Володимир Яценко про "Інтернат" Сергія Жадана

Учасник: Володимир Яценко

17:30 – 17:45

Онлайн

10 про 10. Спроба канону. Олена Галета про "Післячорнобильську бібліотеку" Тамари Гундорової

Учасник: Олена Галета

18:00 – 18:15

Онлайн

16 Вересня

"Літературний прогноз: розмова та оголошення короткого списку Премії Львова – Міста літератури ЮНЕСКО 2021"

Учасник: Богдана Брилинська

12:30 – 13:15

Офлайн

Відкрита розмова "ЛЕМ: повернення до Львова" (з нагоди виходу українською мовою книжки Войцеха Орлінського "ЛЕМ. Життя не з цієї землі")

Учасники: Богдан Шумилович, Андрій Павлишин, Володимир Арєнєв, Михайло Лемак

13:00 – 14:15

Офлайн

10 про 10. Спроба канону: Роман Малиновський про "Воццека" Юрія Іздрика

Учасник: Роман Малиновський

13:00 – 13:15

Онлайн

Презентація: першого в Україні фундаментального колективного видання "Церковне мистецтво України" в 3-х томах (від IV-ХХ ст.)

Учасник: Олександр Красовицький

13:30 – 14:45

Офлайн

Римо-католицькі кляштори в Україні

13:30 – 14:15

Офлайн

10 про 10. Спроба канону: Олеся Островська-Люта про "Амадоку" Софії Андрухович

Учасник: Олеся Островська-Люта

13:30 – 13:45

Онлайн

Виховуємо дорослих: книги та інші засоби для осмисленого батьківства

Учасники: Дар'я Озерна, Катерина Кисельова, Олена Павлова, Інна Большакова

14:00 – 14:45

Онлайн

Український топос у ізраїльському красному письменстві. Розмова з нагоди публікації книги перекладів із Амоса Оза (видавництво "Книги 21")

Учасники: Владислава Москалець, Олена Галета, Андрій Павлишин

14:30 – 15:15

Офлайн

Дискусія "Що таке доктрина "русский мир" і як протистояти її зазіханням?"

Учасники: Вахтанґ Кебуладзе, Наталія Кривда, Ксенія Зборовська, Олександр Комаров

15:00 – 15:45

Онлайн

Свій погляд – своє звучання

Учасник: Богдан Шумилович

15:00 – 16:15

Офлайн

Подія з Доналом Раяном

Учасник: Донал Раян

15:00 – 15:45

Онлайн

Які голоси ми обираємо чути? Дискусія про те, як ми підходимо до літератури, що нас формує

Учасники: Дзвінка Пінчук, Марина Марчук, Марта Госовська

15:30 – 16:15

Онлайн

Лекція на тему: "Сучасний українсько-азербайджанський літературний процес і роль у його розвитку Державного центру перекладу Азербайджану"

Учасник: Марина Гончарук

15:30 – 16:15

Офлайн

ММЮННА ТУГА та інші історії: розмова з Мар'яною Савкою та Маріанною Кіяновською

Учасники: Ірина Старовойт, Маріанна Кіяновська, Мар'яна Савка

16:00 – 17:15

Офлайн

Розмова зі Сіпоказі Йонас

Учасники: Олена Гусейнова, Сіпоказі Йонас

16:30 – 17:15

Онлайн

Дискусія "Гра в дорослішання. Журналістика незалежної України"

Учасники: Наталія Лигачова, Інна Кузнецова, Андрій Куликов, Олена Холоденко, Олександр Швець, Севгіль Мусаєва

16:30 – 17:15

Онлайн

Тарас Пастух. Презентація нових книг Олега Лишеги ("Розлоге дерево", "Високі жовті квіти") та про Олега Лишегу ("Полум'я відігріє пам'ять", "Мости Олега Лишеги")

Учасники: Тарас Пастух, Василь Ґабор

16:30 – 17:15

Офлайн

Канада та Україна: букпітчинг через океан. Презентація дослідження ринку та нових професійних можливостей для видавців у Канаді та Україні

Учасники: Ірина Батуревич, Ірина Бєлкіна, Говард Астер, Катерина Натідзе

17:00 – 17:45

Офлайн

Об'єднання Митців artes (1929-1935) та [інші історії львівського модернізму]. Презентація книги

Учасники: Богдан Шумилович, Андрій Бояров, Пйотр Лукашевич, Божена Пеленська, Оксана Біла

17:00 – 18:15

Офлайн

Розмова про "Культур-лігу"

17:00 – 17:45

Онлайн

Огляд на місці, або Чого не вистачає українській фантастиці?

Учасники: Михайло Назаренко, Володимир Кузнєцов

17:00 – 17:45

Онлайн

Розмова з перекладачем Сергієм Борщевським: "Перекладачі з іспанської мови в Україні. Покоління"

Учасники: Марина Марчук, Анабель Рамірес, Сергій Борщевський

17:00 – 17:45

Онлайн

Своя справа

Учасник: Вадим Карп'як

17:30 – 18:45

Офлайн

Галка Крук та Остап Сливинський: перехресне інтерв'ю

Учасники: Галина Крук, Остап Сливинський

17:30 – 18:15

Офлайн

Українсько-єврейська літературна премія "Зустріч-2021": інтерв'ю з членами журі та номінантами короткого списку

18:00 – 18:45

Онлайн

Відкриття інсталяції "Бруно Шульц. Республіка мрій"

18:00 – 18:30

Офлайн

Розмова на тему: "Європейська спадщина на Донбасі у кіно, музиці та в прозі"

Учасники: Леонід Марущак, Корній Грицюк, Анна Паленчук

18:00 – 18:45

Онлайн

Футурологічний прогрес, або Обмани мене про майбутнє

Учасники: Володимир Кузнєцов, Марія Шагурі, Євген Ширинос, Катерина Пітик

18:30 – 19:15

Онлайн

Бог свободи: розмова з Юлією Мусаковською

Учасники: Юлія Мусаковська, Євгенія Нестерович

18:30 – 19:15

Офлайн

Микита Кадан та Влодко Кауфман у розмові з Євгенією Нестерович про світи Бруно Шульца та свободу їх інтерпретацій

18:30 – 19:45

Офлайн

Василь Махно про Анну Фрайліх

19:30 – 20:15

Офлайн

17 Вересня

Сепульки в сепулькарії, або Стрибок на високу полицю

Учасники: Галина Крук, Володимир Арєнєв, Войцех Орлінський, Андрій Павлишин, Петро Яценко

10:30 – 11:45

Офлайн

Шоу-кейс "Друкована літературно-мистецька періодика мусить померти"

Учасники: Віталій Ляска, Тарас Прокопишин

11:30 – 12:15

Офлайн

Кінцева станція – Підзамче. Герой прибуває

Учасники: Петро Яценко, Анастасія Левкова

12:00 – 12:45

Офлайн

Пролегоміни до відзначення 130-річчя Бруно Шульца у Львові

Учасники: Ольга Гончар, Андрій Павлишин, Ґжеґож Ґауден, Богдана Брилинська

12:30 – 13:15

Офлайн

10 про 10. Спроба канону: Тетяна Терен про "НепрОстих" Тараса Прохаська

Учасник: Тетяна Терен

13:00 – 13:15

Онлайн

Презентація проєкту "Від Куліша до сьогодення: 100 знакових романів і повістей українською мовою"

Учасники: Ірина Старовойт, Ростислав Семків, Вікторія Амеліна, Тарас Прокопишин, Тетяна Терен, Олена Галета

13:00 – 14:15

Офлайн

10 про 10. Спроба канону Ірена Карпа про "Культ" Любка Дереша

Учасник: Ірена Карпа

13:30 – 13:45

Онлайн

"Рідний Крим": нова близькість в умовах тимчасової окупації

Учасник: Алім Алієв

13:30 – 14:15

Офлайн

Умань: (не)знані історії міста. Презентація книги

Учасники: Ірина Мацевко, Алла Марченко, Артем Харченко, Тетяна Портнова, Ірина Склокіна

14:00 -14:45

Офлайн

Дискусія "Виклики для свободи вираження поглядів й свободи творчості в умовах війни" від Центру прав людини ZMINA та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Учасники: Тетяна Печончик, Володимир Яворський

14:00 – 14:45

Онлайн

Як із цим жити? Дискусія про відповідальність за перекладну літературу в літпроцесі

Учасники: Богдана Романцова, Наталя Іваничук, Роман Малиновський, Анастасія Євдокимова

14:30 – 15:15

Онлайн

Сучасна мексиканська література. Презентація книг видавництва "Деінде"

Учасники: Остап Сливинський, Олексій Шендрик, Остап Радейко

14:30 – 15:15

Офлайн

Україно-білоруські книжкові видання 2021. Як культурна дипломатія допомагає в боротьбі за свободу

Учасники: Алесь Плотка, Олександр Ірванець, Сергій Прилуцький, Олена Степаненко, Андрій Гончарук, Анаід Агаджанова, Мар’яна Савка

14:30 – 15:15

Офлайн

Розмова з Каролін Ламарш

Учасники: Іван Рябчій, Каролін Ламарш, Валентина Стукалова, Іван Рябчій

15:00 – 15:45

Онлайн

Розмова з Хуаном Пабло Вільялобосом

Учасники: Хуан Пабло Вільялобос, Остап Радейко

15:30 – 16:15

Онлайн

Подія з Калією Пападакі та Ірен Сола

Учасники : Ірен Сола, Гаська Шиян

15:30 – 16:15

Онлайн

Презентація цьогорічних видань Державного центру перекладу Азербайджану

Учасники: Марина Гончарук, Леся Мудрак

15:30 – 16:15

Офлайн

Свій світ

Учасники: Галина Крук, Маркіян Прохасько, Катерина Калитко, Максим Беспалов

15:30 – 16:45

Офлайн

Розмова "Як минуле визначає майбутнє, або Чому важливо писати історію українських медіа"

Учасники: Діана Дуцик, Наталя Гуменюк, Вахтанг Кіпіані

16:00 – 16:45

Онлайн

Тексти Лема українською: ще є що читати

Учасники: Андрій Павлишин, Олег Король, Іван Сварник, Андрій Поритко, Богдан Будний

16:00 – 16:45

Офлайн

Розмова з Ларисою Денисенко та Галиною Вдовиченко

Учасники: Галина Вдовиченко, Лариса Денисенко

16:30 – 17:15

Офлайн

В сімейному колі: матері та доньки

Учасники: Лариса Денисенко, Ірина Славінська, Тетяна Стус, Катерина Міхаліцина

16:30 – 17:15

Онлайн

Квантовий містицизм: Наука як магія

Учасник: Володимир Кузнєцов

17:00 – 17:45

Офлайн

Вечірка "Осінні скарби Коронації"

17:00 – 21:00

Офлайн

Діалоги з Катею Калитко

Учасники: Катерина Калитко, Олена Гусейнова

17:00 – 17:45

Офлайн

Презентація наративу "Шлях становлення української ідентичності"

Учасники: Євген Бистрицький, Наталя Яковенко, Сергій Плохій, Ярослав Грицак, Олександр Комаров, Вероніка Селега

17:00 – 17:45

Онлайн

Розмова Наталки Сняданко з Ренатою Айхінґер

Учасники: Рената Айхінгер, Наталка Сняданко

17:00 – 17:45

Онлайн

Як розповісти про себе світу? Дискусія про переклад і популяризацію української літератури за кордоном

Учасники: Богдана Неборак, Остап Сливинський, Лауринас Вейчунас, Олег Коцюба, Ліндсі Фінеран

17:30 – 18:15

Онлайн

Панельна розмова "Як Митрополит Андрей Шептицький благословив створення Єврейської держави"

Учасник: Андрій Павлишин

17:30 – 18:15

Онлайн

Які казки читатимуть нам роботи у майбутньому: розмова з Photinus studio

17:30 – 18:45

Офлайн

Зусилля бути

Учасники: Галина Крук, Кароліна Шутті, Володимир Кам'янець

18:00 – 18:45

Офлайн

Літературна екскурсія Парижем. Презентація збірки оповідань "Селфі в Парижі"

Учасники: Гаська Шиян, Мар’яна Савка, Галина Вдовиченко, Ірина Славінська, Олена Чернінька, Лариса Денисенко

18:00 – 18:45

Офлайн

Дар: розмовою з Едіт Івою Еґер

Учасники: Едіт Іва Еґер, Вікторія Амеліна

18:00 – 18:45

Онлайн

Українська сучасна драматургія – досвід дорослішання (Підсумки останніх десятиліть) + презентація "Театру Драматургів"

Учасники: Максим Курочкін, Анастасія Косодій, Лєна Лягушонкова, Людмила Тимошенко

18:30 – 19:15

Онлайн

У пошуках дому: розмова з Вікторією Амеліною

Учасники: Вікторія Амеліна, Олена Гусейнова

19:00 – 19:45

Офлайн

Століття оповідань. Розмова про багатомовну єврейську прозу з нагоди публікації антологій "Американська єврейська проза" і "Скринька з червоного дерева. Єврейська проза Східної Європи"

Учасники: Леонід Фінберг, Андрій Павлишин

19:00 – 19:45

Офлайн

18 Вересня

Індивідуальна цілісність. Подія від кластеру освіти та креативності міста Львів

10:00 – 11:15

Офлайн

"У норі під землею жив собі гобіт": розмова із Олександром Мокровольським про історію створення "Гобіта" та його українського перекладу

Учасники: Володимир Арєнєв, Олександр Мокровольський, Михайло Назаренко

10:00 – 10:45

Офлайн

"Листи з-за ґрат": IV Письменницький марафон на підтримку українських заручників Кремля

Учасники: Мирослав Маринович, Мирослава Барчук, Юлія Мусаковська, Мар’яна Савка, Галина Вдовиченко, Вікторія Амеліна, Андрій Павлишин, Остап Сливинський, Галина Крук, Олександр Михед, Василь Махно, Олена Стяжкіна, Тетяна Терен, Володимир Бєглов

10:00 – 11:15

Офлайн

Вінниця, Івано-Франківськ, Харків, Чернівці: свята та будні прикордонних літературних фортець

Учасники: Юрій Андрухович, Катерина Калитко, Святослав Померанцев, Євгенія Лопата

11:00 – 11:45

Офлайн

10 про 10, спроба канону: Гаська Шиян про "Рекреації" Юрія Андруховича

11:00 – 11:15

Онлайн

Література Південної Америки. Презентація книг видавництва "Компáс"

Учасники: Марина Марчук, Анабель Рамірес, Олексій Шендрик

11:30 – 12:15

Офлайн

10 про 10 спроба канону: Ганна Улюра про "Згори внизм // "Звірослов" Тані Малярчук

Учасник: Ганна Улюра

11:30 – 11:45

Онлайн

Нова мапа України: найкращі світові практики у виконанні Ukraїner та Агентів змін

Учасник: Богдан Логвиненко

12:00 – 13:15

Офлайн

Розмова Гаськи Шиян з Адамом Горовітцом

Учасники: Адам Горовіц, Гаська Шиян

12:00 – 12:45

Онлайн

Дискусія: У пошуках українського героя

Учасники: Євгенія Подобна, Василь Мулік, Олена Білозерська

12:00 – 12:45

Онлайн

Дискусія. "Русь – Батьківщина, колиска чи мачуха?"

Учасники: Олександр Алфьоров, Леонтій Войтович, Юрій Арістов

12:30 – 13:15

Онлайн

Віртуальна броня. Чи захищена молодь від інформаційних впливів

Учасники: Дмитро Крапивенко, Софія Челяк, Вахтанг Кіпіані

12:30 – 13:15

Офлайн

(Де)окупація мізків

Учасники: Олена Стяжкіна, Євгенія Подобна, Ігор Козловський, Анастасія Магазова

13:00 – 13:45

Онлайн

Свій дім

Учасники: Олена Галета, Василь Махно, Юрій Андрухович, Олена Гусейнова, Роман Лозинський

13:30 – 14:45

Офлайн

Розмова з Тома Сандо

Учасники: Тома Сандо, Євгенія Кононенко, Валентина Стукалова

13:30 – 14:15

Онлайн

Розмова Ольги Мухи з Агдою Баві Пейном

Учасники: Аґда Баві Пейн, Ольга Муха

13:30 – 14:15

Онлайн

СпільноДія: презентації офіційних партнерів

14:00 – 18:00

Онлайн

Дискусія. "Воз’єднання чи приєднання. Гетьманщина – новий етап становлення нації"

Учасники: Олександр Алфьоров, Олексій Сокирко

14:00 – 14:45

Онлайн

Бунтарки: жінки, котрі розбивають скляні стелі та стіни

Учасники: Олена Харитонова, Віра Агеєва, Лариса Денисенко, Ірина Славінська

14:00 – 14:45

Онлайн

Розмова з мексиканським письменником Ґільєрмо Арр'ягою

Учасники: Ґільєрмо Арр'яга, Ігор Оржицький, Олександр Пронкевич

14:30 – 15:15

Онлайн

Драматургія як "доросла" література: чому сценічні тексти потрібно друкувати

Учасники: Лариса Андрієвська, Павло Ар'є

15:00 – 15:45

Онлайн

Літературна резиденція як творчий акселератор

Учасники: Наталка Сняданко, Богдан Коломійчук, Олександр Михед, Юлія Джугастрянська, Галина Ткачук

15:00 – 15:45

Офлайн

Зустріч з Ольгою Токарчук

Учасники: Ольга Токарчук, Остап Сливинський

15:30 – 16:15

Онлайн

Мультикультурність: національні спільноти та корінні народи України

Учасник: Богдан Логвиненко

15:30 – 16:15

Офлайн

Показ фільму "Жінки що грають в ігри" від ООН Жінки та Українського Інституту

16:00 – 17:45

Офлайн

Тримати перимет: чи є література поза політикою

Учасники: Олена Стяжкіна, Вікторія Амеліна

16:00 – 16:45

Офлайн

Есей як спосіб хронопису людини. Розмова з письменником Андрієм Бондарем про книгу "Ласощі для Медора"

Учасники: Мар'яна Савка, Андрій Бондар

16:30 – 17:15

Офлайн

Презентація книжки Дослідницької платформи PinchukArtCentre, присвяченої виставці Нікіти Кадана "Камінь б'є камінь"

16:30 – 17:15

Онлайн

Розмова з Юрком Іздриком та Григорієм Семенчуком

Учасники: Євгенія Нестерович, Юрко Іздрик, Григорій Семенчук

17:00 – 17:45

Офлайн

Українсько-білоруські поетичні читання "На березі волі"

Учасники: Андрей Хадановіч, Остап Сливинський, Наталя Бельченко, Олег Коцарев, Юля Цімафеєва, Ія Ківа, Уладзь Лянкєвіч, Мария Мартисевіч, Юля Цімафєєва

17:00 – 18:15

Онлайн

Дискусія "Львів: історія ілюзій" (з нагоди виходу українською мовою книги Ґжеґожа Ґаудена "Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року")

Учасники: Андрій Павлишин, Ґжеґож Ґауден, Софія Дяк

17:30 – 18:45

Офлайн

Презентація видання "Пересильна тюрма 25 у Львові"

Учасники: Христина Рутар, Антон Дробович, Юрій Коденко, Олександр Пагіря, Ольга Гончар

18:00 – 19:15

Офлайн

Чи існує репутація на книжковому ринку? Презентація результатів дослідження

Учасники: Артем Захарченко, Олена Захарченко, Роксолана Авраменко

18:00 – 18:45

Офлайн

Читання віршів "витісненого покоління" молодою ґенерацією поетів та поеток

Учасники: Марта Мохнацька, Анна Ютченко, Яніс Сінайко, Олена Герасим'юк, Мирослав Лаюк, Лесик Панасюк, Микола Антощак, Юлія Стахівська, Ростислав Кузик,

18:00 – 19:15

Офлайн

Юрій Андрухович читає переклади Бруно Шульца

Учасники: Юрій Андрухович, Євгенія Нестерович

19:00 – 19:45

Офлайн

Кримський інжир: презентація третьої антології та поетичне дійство

Учасник: Алім Алієв

19:30 – 20:45

Офлайн

Подорож до терористів. Презентація книги Катерини Сергацкової "Прощавай, Ісламська державо"

Учасники: Ольга Гончар, Катерина Сергацкова

19:30 – 20:45

Офлайн

19 Вересня

10 про 10. Cпроба канону: Андрій Бондар про "Польові дослідження" Оксани Забужко

Учасник: Андрій Бондар

11:00 – 11:15

Онлайн

Солодке життя: розмова про дебютну збірку Романа Малиновського

Учасники: Юрій Андрухович, Роман Малиновський

11:00 – 11:45

Офлайн

10 про 10. Спроба канону: Євгеній Стасіневич про "Землю загублених" Катерини Калитко

Учасник: Євген Станісевич

11:30 – 11:45

Онлайн

Дискусія про роль психотерапії в літератрурі

Учасники: Юрко Прохасько, Оксана Пендерецька

11:30 – 12:15

Офлайн

300 тисяч євро українському видавництву. В чому підступ?

Учасники: Альона Дмуховська, Ганна Орищенко, Ольга Бесараб

12:00 – 12:45

Офлайн

З дітьми про дорослішання

Учасники: Анастасія Євдокимова, Аріна Єна, Саша Мауріна

12:00 – 12:45

Онлайн

Сила жіночого слова

Учасники: Оксана Луцишина, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко

12:00 – 12:45

Онлайн

Дискусія "ХХ століття: боротьба за державність"

Учасники: Олександр Алфьоров, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кіпіані

12:30 – 13:15

Онлайн

Культура вибору: Як ми обираємо

Учасники: Андрій Куликов, Юрій Андрухович, Вікторія Амеліна, Андрій Бондар

13:00 – 14:15

Офлайн

"Хто ти такий?": розмова про новий роман Артема Чеха

Учасники: Артем Чех, Євгенія Лопата

13:00 – 13:45

Офлайн

Сучукрліт в англомовному світі: презентація українсько-американського проєкту "Війна: всередині й назовні"

Учасники: Ганна Улюра, Олена Герасим’юк, Тетяна Єрмак, Наталі Скорикова

13:30 – 14:15

Офлайн

Розмова з Аріаною Гарвіч

Учасники: Аріана Гарвіч, Ірена Карпа

13:30 – 14:15

Онлайн

Дискусія "Ми є"

Учасники: Євгенія Подобна, Станіслав Асєєв, Олександр Махов

13:30 – 14:15

Онлайн

Подія з Ізабель Вері та Гердою Бліс

Учасники: Ізабель Вері, Герда Бліс, Гаська Шиян

13:30 – 14:15

Онлайн

Пожирач гріхів: розмова з Олександром Михедом

Учасники: Олександр Михед, Роман Малиновський

14:00 – 14:45

Офлайн

Презентація книги Ярослава Грицака "Подолати минуле: глобальна історія України"

Учасники: Ярослав Грицак, Олександр Комаров

14:00 – 14:45

Онлайн

Місто і письменник: герой чи персонаж?

Учасники: Григорій Семенчук, Анастасія Левкова

14:30 – 15:15

Онлайн

Розмова Гаськи Шиян з Йоландою Авророю Бом Рамірес

Учасники: Гаська Шиян, Йоланда Бом

15:00 – 15:45

Онлайн

Українське суспільство: зріле чи інфантильне?

Учасники: Ростислав Семків, Ігор Козловський, Оксана Забужко, Сергій Квіт

15:00 – 15:45

Онлайн

Розмова з Анною Фрайліх

Учасники: Анна Фрайліх, Василь Махно

15:00 – 15:45

Онлайн

Держкомунікації: неПИСАНІ правила

15:00 – 15:45

Офлайн

Свій край

Учасники: Андрій Куликов, Алім Алієв, Тарас Компаніченко, Олеся Яремчук, Богдан Логвиненко

15:00 – 16:15

Офлайн

Бо є так: ромова Юрка Прохаська з Тарасом Прохаськом

Учасники: Юрко Прохасько, Тарас Прохасько

16:00 – 16:45

Офлайн

Свій смак

Учасник: Марта Госовська

17:00 – 18:15

Офлайн

Перформативна презентація звукописної книжки Збігнева Герберта "Печера філософів"

Учасники: Віктор Дмитрук, Лариса Андрієвська, Дмитро Захоженко, Олег "Джон" Сук

17:00 – 18:30

Офлайн

"Радуйся, Жінко!" Концерт-презентація поетичної книжки Мар'яни Савки за участі Тріо "Мар'яничі"

Учасник: Мар’яна Савка

18:30 – 20:00

Офлайн

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