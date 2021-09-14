Долучитись до акції під назвою "Військо Читає" можна буде на території Львівського палацу Мистецтв на стенді № 108 з 15 по 19 вересня, повідомляють у пресслужбі. Там можна буде придбати будь-яку книгу видавництва та підписати, вказавши своє ім'я та побажання захисникам. А "Наш Формат" своєю чергою буде подвоювати будь-яку придбану книгу та відправлятиме військовим по два екземпляри кожної книги замість одного купленого.

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Також буде можливість придбати книги будь-якого іншого видавництва на території "Форуму Видавців" і попросити організаторів проєкту відправити їх бібліотекам військових частин та військових навчальних закладів. Військовим також обіцяють передати плакати Андрія Єрмоленка та фронтові ящики з-під БК, в які складатимуть книги.

"Виходячи з морально-етичних і національних інтересів держави, існує об’єктивна необхідність формувати особистість військового, виховувати його патріотичну свідомість і самосвідомість. І одним з потужних чинників у цьому процесі є книги, які допомагають створити свідоме ставлення до світу в цілому і до суспільства, Батьківщини, народу зокрема. Та, на жаль, до нині більшість військових бібліотек мали на полицях стару радянську літературу на кшталт оповідей про Маршала Жукова. Ми ж хочемо виправити цю ситуацію", – поділився ініціатор проєкту Владислав Кириченко.

Аби переконатись, що книги справді направлять до військових, організатори акції оприлюднили список бібліотек в частинах, у які потраплять придбані книги:

Будинок офіцерів міста Львів;

Львівський військово-медичний клінічний центр (клінічний госпіталь) Державної прикордонної служби України;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону;

Військова частина А 4150;

Військова частина А 2166;

Військова частина А 0284;

Військова частина А 4324.

Загалом львівські військові отримають 3 300 примірників актуальної літератури. Підтримати проєкт можна тут.