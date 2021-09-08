Литературный фестиваль BookForum во Львове будет проходить при поддержке УКФ, сообщают в пресс-службе. Главная тема нынешнего литмероприятия следующая: "Игра во взросление: как мы растем независимыми".

Интересно Во Львове определили дату проведения 28 BookForum: детали

В рамках четырехдневного фестиваля гости смогут посетить 120 событий, где приняли участие 250 участников. Из них – 25 иностранных авторов из 21 страны мира. Чтобы еще больше привлечь любителей литературных дискуссий, вход на все события будет свободен.

Книжная ярмарка "Форум издателей" пройдет на 11 локациях центральной части Львова. Главные события будут происходить традиционно на территории Дворца Искусств. Также гости события смогут посетить "Ночь поэзии", которую будет принимать РадиоГараж, а музыку и поэзию нон-стоп будет курировать поэт Юрий Андрухович.

Вход будет возможен только при наличии билета, который можно приобрести онлайн или при входе на территорию фестиваля. Онлайн-трансляции можно просмотреть на официальном сайте BookForum.

Напомним, что в прошлом году "Форум издателей", как и большинство массовых мероприятий, отменили из-за пандемии коронавируса. Правда, организаторы провели несколько онлайн-событий по видеосвязи.



Форум издателей 2021 во Львове – Book Forum / Фото с фейсбука фестиваля

Главные "звезды" BookForum во Львове

Почетным гостем фестиваля станет Нобелевский лауреат 2019, обладатель премий "Нике", лауреат Международной Букеровской премии Ольга Токарчук . Женщина родилась в Польше в семье выходцев из Украины. Писательница должна была приехать в Украину в 2020 году, но из-за отмены фестиваля ее "онлайновый" визит перенесли на 2021 год.

. Женщина родилась в Польше в семье выходцев из Украины. Писательница должна была приехать в Украину в 2020 году, но из-за отмены фестиваля ее "онлайновый" визит перенесли на 2021 год. Почетным гостем также станет лауреат 58-го Каннского кинофестиваля за лучший сценарий – Гильермо Аррьяга.

Специальным гостем фестиваля станет 93-летняя психотерапевт и писательница Эдит Эгер, которая пережила Холокост.

Программа BookForum 2021 во Львове

Чтобы выбрать для себя самые интересные события, воспользуйтесь специальным фильтром на сайте "Форума издателей".

15 Сентября

Выставка "(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця"

10:00 – 18:00

Офлайн

Открытие Библиотечного форума. Приветствие

Участники: Оксана Бруй, Александра Коваль

10:00 – 10:30

Онлайн

Пленарное заседание "Багатовимірність нашої незалежності"

Учасники: Евгений Глибовицкий, Ирина Шевченко, Оксана Бруй, Ярослава Сошинская

10:30 – 14:00

Онлайн

Открытие Библиотечного форума. Приветствие

Участники: Надежда Зелинская, Ярослава Прихода, Марина Женченко, Ольга Ренн, Оксана Думанская, Лидия Сницарчук

14:00 – 14:45

Офлайн

Открытие выставки "(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця"

Участники: Наталия Матлашенко, Надежда Зелинская, Ольга Борисенко, Ирина Капраль

16:00 – 16:45

Офлайн

Кураторская экскурсия Яна Томкинса по инсталяции "Бруно Шульц – Республіка мрій"

Участник: Ян Томпкинс

16:00 – 17:00

Офлайн

"Литература, криминал и никаких выдумок". Презентация книги в жанре кроссовер Павла Вольвача​ "20+1, або Земля мертвих"

17:00 – 17:45

Офлайн

10 про 10. Попытка канона: Владимир Яценко об "Интернате" Сергея Жадана

Участник: Владимир Яценко

17:30 – 17:45

Онлайн

10 про 10. Попытка канона. Елена Галета про "Післячорнобильську бібліотеку" Тамары Гундоровой

Участник: Елена Галета

18:00 – 18:15

Онлайн

16 Сентября

"Литературний прогноз: разговор и объявление короткого списка премии Львова – города литературы ЮНЕСКО 2021 "

Участник: Богдана Брилинская

12:30 – 13:15

Офлайн

Открытый разговор "ЛЕМ: повернення до Львова" (по случаю выхода на украинском языке книги Войцеха Орлинского "ЛЕМ. Життя не з цієї землі")

Участники: Богдан Шумилович, Андрей Павлишин, Владимир Аренев, Михаил Лемак

13:00 – 14:15

Офлайн

10 про 10. Попытка канона: Роман Малиновский о "Воццекеа" Юрия Издрика

Участник: Роман Малиновский

13:00 – 13:15

Онлайн

Презентация: первого в Украине фундаментального колективного издания "Церковне мистецтво України" в 3-х томах (от IV-ХХ ст.)

Участник: Александр Красовицкий

13:30 – 14:45

Офлайн

Римо-католицькі кляштори в Україні

13:30 – 14:15

Офлайн

10 про 10. Попытка канона Олеся Островская-Люта об "Амадоке" Софии Андрухович

Участник: Олеся Островська-Люта

13:30 – 13:45

Онлайн

Воспитываем взрослых: книги и другие средства для осмысленного отцовства

Участники: Дарья Озерная, Екатерина Киселева, Елена Павлова, Инна Большакова

14:00 – 14:45

Онлайн

Украинский топос в израильской изящной словесности. Разговор по случаю публикации книги переводов из Амоса Оза (издательство "Книги 21")

Участники: Владислава Москалец, Елена Галета, Андрей Павлишин

14:30 – 15:15

Офлайн

Дискусия "Що таке доктрина "русский мир" і як протистояти її зазіханням?"

Участники: Вахтанг Кебуладзе, Наталия Кривда, Ксения Зборовская, Александр Комаров

15:00 – 15:45

Онлайн

Свой взгляд – свое звучание

Участник: Богдан Шумилович

15:00 – 16:15

Офлайн

Событие с Доналом Раяном

Участник: Донал Раян

15:00 – 15:45

Онлайн

Какие голоса мы выбираем слышать? Дискуссия о том, как мы подходим к литературе, что нас формирует

Участники: Дзвинка Пинчук, Марина Марчук, Марта Госовская

15:30 – 16:15

Онлайн

Лекция на тему: "Современный украино-азербайджанский литературный процесс и роль в его развитии Государственного центра перевода Азербайджана"

Участник: Марина Гончарук

15:30 – 16:15

Офлайн

ММЮННА ТУГА и другие истории: разговор с Марьяной Савкой и Марианной Кияновской

Участники: Ирина Старовойт, Марианна Кияновская, Марьяна Савка

16:00 – 17:15

Офлайн

Разговор со Сипокази Йонасом

Участники: Елена Гусейнова, Сипокази Йонас

16:30 – 17:15

Онлайн

Дискусия "Игра во взросление. Журналистика независимой Украины"

Участники: Наталия Лигачова, Инна Кузнецова, Андрей Куликов, Елена Холоденко, Александр Швец, Севгиль Мусаева

16:30 – 17:15

Онлайн

Тарас Пастух. Презентация новых книг Олега Лишеги ("Розлоге дерево", "Високі жовті квіти") и об Олеге Лишеге ("Полум'я відігріє пам'ять", "Мости Олега Лишеги")

Участники: Тарас Пастух, Василий Габор

16:30 – 17:15

Офлайн

Канада и Украина: букпитчинг через океан. Презентация исследования рынка и новых профессиональных возможностей для издателей в Канаде и Украине

Участники: Ирина Батуревич, Ирина Белкина, Говард Астер, Екатерина Натидзе

17:00 – 17:45

Офлайн

Об'єднання Митців artes (1929-1935) та [інші історії львівського модернізму]. Презентация книги

Участники: Богдан Шумилович, Андрей Бояров, Пйотр Лукашевич, Божена Пеленская, Оксана Била

17:00 – 18:15

Офлайн

Разговор о "Культур-лігу"

17:00 – 17:45

Онлайн

Осмотр на месте, или Чего не хватает украинской фантастике?

Участники: Михаил Назаренко, Владимир Кузнецов

17:00 – 17:45

Онлайн

Разговор с переводчиком Сергеем Борщевским: "Перекладачі з іспанської мови в Україні. Покоління"

Участники: Марина Марчук, Анабель Рамирес, Сергей Борщевский

17:00 – 17:45

Онлайн

Свое дело

Участник: Вадим Карпьяк

17:30 – 18:45

Офлайн

Галка Крук и Остап Сливинский: перекрестное интервью

Участники: Галина Крук, Остап Сливинский

17:30 – 18:15

Офлайн

Украинско-еврейская литературная премия "Встреча-2021": интервью с членами жюри и номинантами короткий список

18:00 – 18:45

Онлайн

Открытие инсталляции "Бруно Шульц. Республіка мрій"

18:00 – 18:30

Офлайн

Разговор на тему:​ "Европейское наследие на Донбассе в кино, музыке и в прозе"

Участники: Леонид Марущак, Корней Грицюк, Анна Паленчук

18:00 – 18:45

Онлайн

Футурологический прогресс, или Обмани меня о будущем

Участники: Владимир Кузнецов, Мария Шагури, Евгений Ширинос, Екатерина Питык

18:30 – 19:15

Онлайн

Бог свободы: разговор с Юлией Мусаковской

Участники: Юлия Мусаковская, Євгения Нестерович

18:30 – 19:15

Офлайн

Никита Кадан та Влодко Кауфман в разговоре с Евгенией Нестерович о мирах Бруно Шульца и свободу их интерпретаций

18:30 – 19:45

Офлайн

Василий Махно об Анне Фрайлих

19:30 – 20:15

Офлайн

17 Сентября

Сепульки в сепулькарії, або Стрибок на високу полицю

Участники: Галина Крук, Володимир Аренев, Войцех Орлинский, Андрей Павлишин, Петр Яценко

10:30 – 11:45

Офлайн

Шоу-кейс "Печатная литературно-художественная периодика должна умереть"

Участники: Виталий Ляска, Тарас Прокопишин

11:30 – 12:15

Офлайн

Конечная станция – Подзамче. Герой прибывает

Участники: Петр Яценко, Анастасия Левкова

12:00 – 12:45

Офлайн

Пролегомины к празднованию 130-летия Бруно Шульца во Львове

Участники: Ольга Гончар, Андрей Павлишин, Гжегож Гауден, Богдана Брилинская

12:30 – 13:15

Офлайн

10 про 10. Попытка канона: Татьяна Терен о "НепрОстих" Тараса Прохаська

Участник: Татьяна Терен

13:00 – 13:15

Онлайн

Презентация проекта "Від Куліша до сьогодення: 100 знакових романів і повістей українською мовою"

Участники: Ирина Старовойт, Ростислав Семкив, Виктория Амелина, Тарас Прокопишин, Татьяна Терен, Елена Галета

13:00 – 14:15

Офлайн

10 про 10. Попытка канона Ирэна Карпа о "Культе" Любка Дереша

Участник: Ирэна Карпа

13:30 – 13:45

Онлайн

"Рідний Крим": новая близость в условиях временной оккупации

Участник: Алим Алиев

13:30 – 14:15

Офлайн

Умань: (не)знані історії міста. Презентация книги

Участники: Ирина Мацевко, Алла Марченко, Артем Харченко, Татьяна Портнова, Ирина Склокина

14:00 -14:45

Офлайн

Дискусия "Виклики для свободи вираження поглядів й свободи творчості в умовах війни" від Центру прав людини ZMINA та Фонду "Демократичні ініціативи" имени Илька Кучерива

Участники: Татьяна Печончик, Владимир Яворский

14:00 – 14:45

Онлайн

Как с этим жить? Дискуссия об ответственности за переводную литературу в литпроцессе

Участники: Богдана Романцова, Наталья Иваничук, Роман Малиновский, Анастасия Евдокимова

14:30 – 15:15

Онлайн

Современная мексиканская литература. Презентация книг издательства "Деінде"

Участники: Остап Сливинский, Алексей Шендрик, Остап Радейко

14:30 – 15:15

Офлайн

Украино-белорусские книжные издания 2021. Как культурная дипломатия помогает в борьбе за свободу

Участники: Алесь Плотка, Александр Ирванец, Сергей Прилуцкий, Елена Степаненко, Андрей Гончарук, Анаид Агаджанова, Марьяна Савка

14:30 – 15:15

Офлайн

Рвзговор с Каролин Ламарш

Участники: Иван Рябчий, Каролин Ламарш, Валентина Стукалова

15:00 – 15:45

Онлайн

Разговор с Хуаном Пабло Вильялобосом

Участники: Хуан Пабло Вильялобос, Остап Радейко

15:30 – 16:15

Онлайн

Событие с Калией Пападаки и Ирэн Сола

Участники: Ирэн Сола, Гаська Шиян

15:30 – 16:15

Онлайн

Презентация изданий Государственного центра перевода Азербайджана этого года

Участники: Марина Гончарук, Леся Мудрак

15:30 – 16:15

Офлайн

Свой мир

Участники: Галина Крук, Маркиян Прохасько, Екатерина Калитко, Максим Беспалов

15:30 – 16:45

Офлайн

Разговор "Як минуле визначає майбутнє, або Чому важливо писати історію українських медіа"

Участники: Диана Дуцик, Наталья Гуменюк, Вахтанг Кипиани

16:00 – 16:45

Онлайн

Тексты Лема на украинском: еще есть что читать

Участники: Андрей Павлишин, Олег Король, Иван Сварник, Андрей Поритко, Богдан Будний

16:00 – 16:45

Офлайн

Разговор с Ларисой Денисенко и Галиной Вдовиченко

Участники: Галина Вдовиченко, Лариса Денисенко

16:30 – 17:15

Офлайн

В семейном кругу: матери и дочери

Участники: Лариса Денисенко, Ирина Славинская, Тетяна Стус, Екатерина Михалицина

16:30 – 17:15

Онлайн

Квантовый мистицизм: Наука как магия

Учасник: Володимир Кузнецов

17:00 – 17:45

Офлайн

Вечеринка "Осінні скарби Коронації"

17:00 – 21:00

Офлайн

Диалоги с Катей Калитко

Учасиники: Екатерина Калитко, Елена Гусейнова

17:00 – 17:45

Офлайн

Презентация наративв "Шлях становлення української ідентичності"

Участники: Евгений Быстрицкий, Наталья Яковенко, Сергей Плохий, Ярослав Грицак, Александр Комаров, Вероника Селега

17:00 – 17:45

Онлайн

Разговор Наталки Сняданко с Ренатой Айхингер

Участники: Рената Айхингер, Наталка Сняданко

17:00 – 17:45

Онлайн

Как рассказать о себе миру? Дискуссия о переводе и популяризации украинской литературы за рубежом

Участники: Богдана Неборак, Остап Сливинский, Лауринас Вейчунас, Олег Коцюба, Линдси Финеран

17:30 – 18:15

Онлайн

Панельный разговор "Як Митрополит Андрей Шептицький благословив створення Єврейської держави"

Участник: Андрей Павлишин

17:30 – 18:15

Онлайн

Какие сказки будут читать нам роботы в будущем: разговор с Photinus studio

17:30 – 18:45

Офлайн

Усилия быть

Учасники: Галина Крук, Каролина Шутти, Владимир Камянец

18:00 – 18:45

Офлайн

Литературная экскурсия по Парижу. Презентация сборника рассказов "Селфі в Парижі"

Участники: Гаська Шиян, Марьяна Савка, Галина Вдовиченко, Ирина Славинская, Олена Чернинька, Лариса Денисенко

18:00 – 18:45

Офлайн

Дар: разговор с Эдит Ева Эгер

Учасники: Эдит Ева Эгер, Виктория Амелина

18:00 – 18:45

Онлайн

Украинская современная драматургия – опыт взросления (Итоги последних десятилетий) + презентация "Театра драматурга"

Участники: Максим Курочкин, Анастасия Косодий, Лена Лягушонкова, Людмила Тимошенко

18:30 – 19:15

Онлайн

В поисках дома: разговор с Викторией Амелиной

Участники: Виктория Амелина, Елена Гусейнова

19:00 – 19:45

Офлайн

Века рассказов. Разговор о многоязычной еврейской прозе по случаю публикации антологий "Американська єврейська проза" и "Скринька з червоного дерева. Єврейська проза Східної Європи"

Участники: Леонид Финберг, Андрей Павлишин

19:00 – 19:45

Офлайн

18 Сентября

Индивидуальная целостность. Событие от кластера образования и креативности города Львов

10:00 – 11:15

Офлайн

"У норі під землею жив собі гобіт": разговор с Александром Мокровольским об истории создания "Хоббита" и его украинского перевода

Участники: Владимир Аренев, Александр Мокровольский, Михаил Назаренко

10:00 – 10:45

Офлайн

"Листи з-за ґрат": IV Писательский марафон в поддержку украинских заложников Кремля

Участники: Мирослав Маринович, Мирослава Барчук, Юлия Мусаковская, Марьяна Савка, Галина Вдовиченко, Виктория Амелина, Андрей Павлишин, Остап Сливинский, Галина Крук, Александр Михед, Василий Махно, Елена Стяжкина, Татьяна Терен, Владимир Беглов

10:00 – 11:15

Офлайн

Винница, Ивано-Франковск, Харьков, Черновцы: праздники и будни пограничных литературных крепостей

Участники: Юрий Андрухович, Екатерина Калитко, Святослав Померанцев, Евгения Лопата

11:00 – 11:45

Офлайн

10 про 10. Попытка канона: Гаська Шиян о "Рекреации" Юрия Андруховича

11:00 – 11:15

Онлайн

Литература Южной Америки. Презентация книг издательства "Компáс"

Участники: Марина Марчук, Анабель Раммрес, Алексей Шендрик

11:30 – 12:15

Офлайн

10 про 10. Попытка канона: Анна Улюра о "Згори внизм // "Звірослов" Тани Малярчук

Участник: Анна Улюра

11:30 – 11:45

Онлайн

Новая карта Украины: лучшие мировые практики в исполнении Ukraїner и агентов изменений

Участник: Богдан Логвиненко

12:00 – 13:15

Офлайн

Разговор Гаськи Шиян с Адамом Горовитцом

Участники: Адам Горовиц, Гаська Шиян

12:00 – 12:45

Онлайн

Дискусия: У пошуках українського героя

Участники: Евгения Подобная, Василий Мулик, Елена Билозерская

12:00 – 12:45

Онлайн

Дискусия. "Русь – Батьківщина, колиска чи мачуха?"

Участники: Влександр Алферов, Леонтий Войтович, Юрий Аристов

12:30 – 13:15

Онлайн

Виртуальная броня. Защищена ли молодежь от информационных воздействий

Участники: Дмитрий Крапивенко, София Челяк, Вахтанг Кипиани

12:30 – 13:15

Офлайн

(Де)оккупация мозгов

Участники: Елена Стяжкина, Евгения Подобная, Игорь Козловский, Анастасия Магазова

13:00 – 13:45

Онлайн

Свой дом

Участники: Елена Галета, Василий Махно, Юрий Андрухович, Елена Гусейнова, Роман Лозинский

13:30 – 14:45

Офлайн

Разговор с Тома Сандо

Участники: Тома Сандо, Евгения Кононенко, Валентина Стукалова

13:30 – 14:15

Онлайн

Разговор Ольги Мухи с Агда Бави Пейном

Участники: Агда Бави Пейн, Ольга Муха

13:30 – 14:15

Онлайн

СпільноДія: презентации официальных партнеров

14:00 – 18:00

Онлайн

Дискусия. "Воз’єднання чи приєднання. Гетьманщина – новий етап становлення нації"

Участники: Александр Алферов, Олексей Сокирко

14:00 – 14:45

Онлайн

Бунтарки: женщины, которые разбивают стеклянные потолки и стены

Участники: Елена Харитонова, Вера Агеева, Лариса Денисенко, Ирина Славинская

14:00 – 14:45

Онлайн

Разговор с мексиканским писателем Гильермо Аррьяго

Участники: Гильермо Аррьяго, Игорь Оржицкий, Александр Пронкевич

14:30 – 15:15

Онлайн

Драматургия как "взрослая" литература: почему сценические тексты нужно печатать

Участники: Лариса Андриевская, Павел Арье

15:00 – 15:45

Онлайн

Литературная резиденция как творческий акселератор

Участники: Наталка Сняданко, Богдан Коломийчук, Александр Михед, Юлия Джугастрянская, Галина Ткачук

15:00 – 15:45

Офлайн

Встреча с Ольгой Токарчук

Участники: Ольга Токарчук, Остап Сливинский

15:30 – 16:15

Онлайн

Мультикультурность: национальные сообщества и коренные народы Украины

Участник: Богдан Логвиненко

15:30 – 16:15

Офлайн

Показ фильма "Жінки що грають в ігри" от ООН Женщины и Украинского Института

16:00 – 17:45

Офлайн

Держать перимет: существует ли литература вне политики

Участники: Елена Стяжкина, Виктория Амелина

16:00 – 16:45

Офлайн

Эссе как способ хронописи человека. Разговор с писателем Андреем Бондарем о книге "Ласощі для Медора"

Участники: Марьяна Савка, Андрей Бондар

16:30 – 17:15

Офлайн

Презентация книги Исследовательской платформы PinchukArtCentre, посвященной выставке Никиты Кадана "Камінь б'є камінь"

16:30 – 17:15

Онлайн

Разговор с Юрком Издриком и Григорием Семенчуком

Участники: Евгения Нестерович, Юрко Издрик, Григорий Семенчук

17:00 – 17:45

Офлайн

Украинскобелорусские поэтические чтения "На березі волі"

Участники: Андрей Хаданович, Остап Сливинский, Наталья Бельченко, Олег Коцарев, Юля Цимафеева, Ия Кива, Уладзь Лянкевич, Мария Мартисевич

17:00 – 18:15

Онлайн

Дискусия "Львів: історія ілюзій" (по случаю выхода на украинском языке книги Гжегожа Гаудена "Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року")

Участники: Андрей Павлишин, Гжегож Гауден, София Дяк

17:30 – 18:45

Офлайн

Презентация издания "Пересильна тюрма 25 у Львові"

Участники: Кристина Рутар, Антон Дробович, Юрий Коденко, Александр Пагиря, Ольга Гончар

18:00 – 19:15

Офлайн

Существует ли репутация на книжном рынке? Презентация результатов исследования

Участники: Артем Захарченко, Елена Захарченко, Роксолана Авраменко

18:00 – 18:45

Офлайн

Чтение стихов "вытесненного поколения" молодой генерацией поэтов и поэтесс

Участники: Марта Мохнацкая, Анна Ютченко, Янис Синайко, Елена Герасимюк, Мирослав Лаюк, Лесик Панасюк, Николай Антощак, Юлия Стахивская, Ростислав Кузик,

18:00 – 19:15

Офлайн

Юрий Андрухович читает переводы Бруно Шульца

Участники: Юрий Андрухович, Евгения Нестерович

19:00 – 19:45

Офлайн

Крымский инжир: презентация третьей антологии и поэтическое действо

Участник: Алим Алиев

19:30 – 20:45

Офлайн

Путешествие к террористам. Презентация книги Екатерины Сергацковой "Прощавай, Ісламська державо"

Участники: Ольга Гончар, Екатерина Сергацкова

19:30 – 20:45

Офлайн

19 Сентября

10 про 10. Попытка канона: Андрей Бондарь про "Польові дослідження" Оксаны Забужко

Участник: Андрей Бондар

11:00 – 11:15

Онлайн

Сладкая жизнь: разговор о дебютном сборнике Романа Малиновского

Участники: Юрий Андрухович, Роман Малиновский

11:00 – 11:45

Офлайн

10 про 10. Попытка канона: Евгений Стасиневич о "Земля загублених" Екатерини Калитко

Участник: Евгений Станисевич

11:30 – 11:45

Онлайн

Дискуссия о роли психотерапии в литературе

Участники: Юрко Прохасько, Оксана Пендерецька

11:30 – 12:15

Офлайн

300 тысяч евро украинскому издательству. В чем подвох?

Участники: Алена Дмуховская, Анна Орищенко, Ольга Бесараб

12:00 – 12:45

Офлайн

С детьми о взрослении

Участники: Анастасия Евдокимова, Арина Ена, Саша Маурина

12:00 – 12:45

Онлайн

Сила женского слова

Участники: Оксана Луцишина, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко

12:00 – 12:45

Онлайн

Дискусия "ХХ століття: боротьба за державність"

Участники: Александр Алферов, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кипиани

12:30 – 13:15

Онлайн

Культура выбора: Как мы выбираем

Участники: Андрей Куликов, Юрей Андрухович, Виктория Амелина, Андрей Бондар

13:00 – 14:15

Офлайн

"Хто ти такий?": разговор о новом романе Артема Чеха

Участники: Артем Чех, Евгения Лопата

13:00 – 13:45

Офлайн

Сучукрлит в англоязычном мире: презентация украино-американского проекта "Війна: всередині й назовні"

Участники: Анна Улюра, Елена Герасимюк, Татьяна Ермак, Натали Скорикова

13:30 – 14:15

Офлайн

Разговор с Арианой Гарвич

Участники: Ариана Гарвич, Ирэна Карпа

13:30 – 14:15

Онлайн

Дискусия "Ми є"

Участники: Евгения Подобная, Станислав Асеев, Александр Махов

13:30 – 14:15

Онлайн

Событие с Изабель Вери и Гердой Блисс

Участники: Изабель Вери, Герда Блис, Гаська Шиян

13:30 – 14:15

Онлайн

Пожиратель грехов: разговор с Александром Михедом

Участники: Александр Михед, Роман Малиновский

14:00 – 14:45

Офлайн

Презентация книги Ярослава Грицака "Подолати минуле: глобальна історія України"

Участники: Ярослав Грицак, Александр Комаров

14:00 – 14:45

Онлайн

Город и писатель: герой или персонаж?

Участники: Григорий Семенчук, Анастасия Левкова

14:30 – 15:15

Онлайн

Разговор Гаськи Шиян с Йоландой Авророй Бом Рамирес

Участники: Гаська Шиян, Йоланда Бом

15:00 – 15:45

Онлайн

Украинское общество: зрелое или инфантильное?

Участники: Ростислав Семкив, Игорь Козловський, Оксана Забужко, Сергей Квит

15:00 – 15:45

Онлайн

Разговор с Анной Фрайлих

Участники: Анна Фрайлих, Василий Махно

15:00 – 15:45

Онлайн

Госкомуникации: неПИСАННЫЕ правила

15:00 – 15:45

Офлайн

Свой край

Участники: Андрей Куликов, Алим Алиев, Тарас Компаниченко, Олеся Яремчук, Богдан Логвиненко

15:00 – 16:15

Офлайн

Бо є так: разговор Юрия Прохасько с Тарасом Прохасько

Участники: Юрко Прохасько, Тарас Прохасько

16:00 – 16:45

Офлайн

Свой вкус

Участник: Марта Госовская

17:00 – 18:15

Офлайн

Перформативная презентация звукописной книги Збигнева Герберта "Печера філософів"

Участники: Виктор Дмитрук, Лариса Андриевская, Дмитрий Захоженко, Олег "Джон" Сук

17:00 – 18:30

Офлайн

"Радуйся, Жінко!" Концерт-презентация поэтической книги Марьяны Савки с участием Трио "Мар'яничі"

Участник: Марьяна Савка

18:30 – 20:00

Офлайн

Радио Гараж принимает Радио Ночь Звуковая инсталляция вживую