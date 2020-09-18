Любителі українського кіно в очікуванні нового фільму "Фортеця Хаджибей". Стрічка вийде на екран 15 жовтня. Перед прем'єрою автори фільму вирішили підігріти цікавість людей, опублікувавши захопливий трейлер.

Відео з'явилось 17 вересня на ютубі та одразу прикувало увагу кіноманів. На кадрах можна побачити кумедні моменти фільму "Фортеця Хаджибей" та бої з шаблями.

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За сюжетом стрічки, у XVIII столітті Російська імперія вела війну проти Османської. Тоді ж козаки стали союзниками османів та, маючи стратегічну військову інформацію, вирішили передати її до Стамбулу. Важливу місію поручають спритному козаку Андрію, який повинен віддати лист коменданту фортеці Хаджибей Ахмет-паші.

Та на козака очікує неприємний сюрприз: напередодні його приїзду війська Російської імперії захоплюють фортецю і беруть у полон коменданта. Тому єдине, що залишається українцю – вступити у нерівний бій і визволити Ахмета-пашу. І допоможе головному герою у цьому донька чоловіка Фатіма, яка знає все про фортецю Хаджибей, і купець Йорам.

Дивіться трейлер до фільму "Фортеця Хаджибей": відео

Фільм "Фортеця Хаджибей" створювали три країни: Україна, Грузія та Туреччина. Головні ролі у фільмі отримали актори: