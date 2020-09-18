"Крепость Хаджибей": в сети показали трейлер с увлекательными приключениями казака
Любители украинского кино в ожидании нового фильма "Крепость Хаджибей". Лента выйдет на экран 15 октября. Перед премьерой авторы фильма решили подогреть интерес людей, опубликовав захватывающий трейлер.
Видео появилось 17 сентября на ютубе и сразу приковало внимание киноманов. На кадрах можно увидеть забавные моменты фильма "Крепость Хаджибей" и бои с саблями.
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По сюжету ленты, в XVIII веке Российская империя вела войну против Османской. Тогда же казаки стали союзниками османов и, имея стратегическую военную информацию, решили передать ее в Стамбул. Важную миссию поручают ловкому казаку Андрею, который должен отдать письмо коменданту крепости Хаджибей Ахмет-паши.
Но на казака ожидает неприятный сюрприз: накануне его приезда войска Российской империи захватывают крепость и берут в плен коменданта. Поэтому единственное, что остается украинцу – вступить в неравный бой и освободить Ахмета-пашу. И поможет главному герою в этом дочь мужчины Фатима, которая знает все о крепости Хаджибей, и купец Йорам.
Смотрите трейлер к фильму "Крепость Хаджибей": видео
Фильм "Крепость Хаджибей" создавали три страны: Украина, Грузия и Турция. Главные роли в фильме получили актёры:
- Александр Соколов
- Дерен Талу
- Ираклий Маруашвили
- Екатерина Шевченко
- Юрдаер Окур
- Олег Симоненко
- Александр Половец
- Георгий Делиев
- Дмитрий Рыбалевский
- Денис Фалюта
- Сюхан Самьели
- Владимир Миняйло
- Игорь Волосовский