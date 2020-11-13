Один з найавторитетніших американських журналів Forbes опублікував список найбагатших мертвих знаменитостей. Серед них – популярні співаки, автори книг та спортсмени.

Успішний американський журнал Forbes представив щорічний рейтинг найбагатших мертвих знаменитостей. Перше місце в черговий раз зайняв король поп-музики та співак Майкл Джексон. Артист помер у 2009 році. Права на його творчість принесли спадкоємцям автора пісень більше 48 мільйонів доларів.

До слова Мадонна, Ріанна і Бейонсе: найбагатші жінки, які увійшли до рейтингу підприємниць Forbes

Друге місце зайняв автор дитячих книг Доктор Сьюз, зокрема, творець одної з найпопулярніших книжок "Грінч – викрадач Різдва". Письменник помер у 1991 році. Ті, хто володіють правами на книжки Доктора Сьюза, збагатились на 33 мільйони доларів.



Доктор Сьюз / Фото з відкритих джерел

До трійки найбагатших увійшов і художник Чарльз Шульц. Мильтиплікатор, який створив собаку Снупі та його друзів, помер у 2000 році. Його посмертний дохід за рік склав 32,5 мільйони доларів.



Чарльз Шульц / Фото з відкритих джерел

Вперше до рейтингу найбагатших мертвих знаменитостей увійшов баскетболіст Кобі Браянт, і зайняв 6 місце. Спортсмен загинув 2020 року через трощу вертольота. Продаж автобіографії Браянта та іменної колекції, що випустили Nike, принесли наступникам Кобі посмертно 20 мільйони доларів.



Кобі Браянт / SPORTM.mk