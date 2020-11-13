Один из самых авторитетных американских журналов Forbes опубликовал список самых богатых мертвых знаменитостей. Среди них – популярные певцы, авторы книг и спортсмены.

Успешный американский журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей. Первое место в очередной раз занял король поп-музыки и певец Майкл Джексон. Артист умер в 2009 году. Права на его творчество принесли наследникам автора песен больше 48 миллионов долларов.

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Второе место занял автор детских книг Доктор Сьюз, в частности, создатель одной из самых популярных книг "Гринч – похититель Рождества". Писатель умер в 1991 году. Те, кто владеют правами на книги Доктора Сьюза, обогатились на 33 миллиона долларов.



Доктор Сьюз / Фото из открытых источников

В тройку самых богатых вошел и художник Чарльз Шульц. Мильтипликатор, который создал собаку Снупи и его друзей, умер в 2000 году. Его посмертный доход за год составил 32,5 миллиона долларов.



Чарльз Шульц / Фото из открытых источников

Впервые в рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей вошел баскетболист Коби Брайант, и занял 6 место. Спортсмен погиб 2020 году из-за аварии вертолета. Продажа автобиографии Брайанта и именной коллекции, которую выпустили Nike, принесли преемникам Коби посмертно 20 миллионов долларов.



Коби Брайант / SPORTM.mk