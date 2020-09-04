Американська фотомодель та спадкоємиця найбільшого у світі готельного бізнесу Періс Гілтон розповіла моторошну історію про знущання колишніх. Зірка розповіла, що її бойфренди були з нею досить жорстокі.

Деталі свого особистого життя світська левиця розповіла в інтерв’ю виданню People.

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Відомо, що Періс Гілтон пережила у підлітковому віці насильство. У школі-інтернаті Provo Canyon в штаті Юта, де впродовж 11 місяців вона навчалася, над нею знущалися. Після такого сумного інциденту знаменитість довгий час дозволяла своїм бойфрендам прикладати до неї руки.

У цій школі я так звикла до постійного аб'юзу, що таке ставлення стало для мене нормою. П'ять моїх романів починалися по одному і тому ж сценарію: всі бойфренди здавалися приємними молодими людьми, а потім мені відкривалася їхня справжня сутність. Вони ставали ревниві, агресивні і намагалися мене контролювати. І зрештою вони доходили до точки, коли починали знищувати мене морально і фізично,

– заявила Періс Гілтон.

За словами світської левиці, вона тоді не розуміла, що означає по-справжньому любити когось. Вона думала, що якщо вони так шаленіють через неї, значить, вони її люблять.



Періс Гілтон поділилася подробицями свого колишнього життя

Окрім цього, Періс Гілтон прокоментувала інтимний ролик за її участі, який поширив у мережі її колишній бойфренд Рік Соломон. У ролику демонструються інтимні стосунки Періс та її колишнього хлопця Ріка. Фільм "Одна ніч у Періс" був знятий в одному з готелів Лас-Вегаса.

Періс Гілтон заявляла, що не тямила себе й не усвідомлювала нічого з того, що відбувалося та записане на плівці. В інтерв'ю журналу GQ, Періс розповіла, що не отримувала ні цента від запису.

Це брудні гроші і Саломон повинен віддати їх на допомогу жертвам сексуального насильства або куди-небудь ще,

– заявляла Гілтон.

У новому інтерв’ю виданню People Періс Гілтон зазначила, що Рік Соломон – найгірша людина, яку вона коли-небудь зустрічала в житті. Якби не злощасний випадок з школою, вона б ніколи не дозволила цій людині увійти у своє життя.

Зараз Періс Гілтон зустрічається з американським бізнесменом та письменником Картером Руемом. Світська левиця публічно зізнається йому в коханні та зазначає, що почуває себе найщасливішою у світі.