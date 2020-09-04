Американская фотомодель и наследница большого в мире гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон рассказала жуткую историю об издевательствах бывших. Звезда рассказала, что ее бойфренды были с ней довольно жестокими.

Детали своей личной жизни светская львица рассказала в интервью изданию People.

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Известно, что Пэрис Хилтон пережила в подростковом возрасте насилие. В школе-интернате Provo Canyon в штате Юта, где на протяжении 11 месяцев она училась, над ней издевались. После такого печального инцидента знаменитость долгое время позволяла своим бойфрендом распускать в отношении нее руки.

В этой школе я так привыкла к постоянному абьюзу, что такое отношение стало для меня нормой. Пять моих романов начинались по одному и тому же сценарию: все бойфренды казались приятными молодыми людьми, а потом мне открывалась их истинная сущность. Они становились ревнивыми, агрессивными и пытались меня контролировать. Наконец они доходили до точки, когда начинали уничтожать меня морально и физически,

– заявила Пэрис Хилтон.

По словам светской львицы, она тогда не понимала, что значит по-настоящему любить кого-то. Она думала, что если они так неистовствуют из-за нее, значит, они ее любят.



Пэрис Хилтон поделилась подробностями своей прежней жизни

Кроме этого, Пэрис Хилтон прокомментировала интимный ролик с ее участием, который распространил в сети ее бывший бойфренд Рик Соломон. В ролике показаны интимные отношения Пэрис и ее бывшего парня Рика. Фильм "Одна ночь в Пэрис" был снят в одном из отелей Лас-Вегаса.

Пэрис Хилтон заявляла, что не была не в себе и не осознавала ничего из того, что происходило и записано на пленке. В интервью журналу GQ, Пэрис рассказала, что не получала ни цента от записи.

Это грязные деньги и Саломон должен отдать их в помощь жертвам сексуального насилия или куда-нибудь еще,

– заявляла Хилтон.

В новом интервью изданию People Пэрис Хилтон отметила, что Рик Соломон – худший человек, которого она когда-либо встречала в жизни. Если бы не злосчастный случай со школой, она бы никогда не позволила этому человеку войти в свою жизнь.

Сейчас Пэрис Хилтон встречается с американским бизнесменом и писателем Картером Руемом. Светская львица публично признается ему в любви и отмечает, что чувствует себя самой счастливой в мире.