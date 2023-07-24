Помідори перестануть гнити: 6 результативних способів, як цьому зарадити

Фітофтороз – поширене захворювання різних овочів, яке викликає грибок. Він часто вражає саме помідори.

Найчастіше фітофтора розвивається в місцях з надмірною вологістю, в загущених посадах або після рясних дощів. Це ідеальні для неї умови. Як ефективно позбутися фітофтори на помідорах – розкаже 24 Канал.

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Боротьба з фітофторою

Виявити фітофтору на томатах – просто. Спершу грибок осідає на листі: стають помітні коричневі плями та білий наліт. Тоді поширюється на стебла, і врешті на самі плоди. Це може зіпсувати майбутній урожай, а для чого нам такі проблеми? Спробуймо знищити рибок народними методами.

Часник – гарний засіб для боротьби з грибком. Візьміть 100 грамів зубців й залийте 1 склянкою води. Зберігайте добу. Після процідження додайте ще 10 літрів води та 1 грам марганцівки. Обробляйте саджанці раз в 10-12 днів.



Часник з марганцівкою / Фото Sad.net

Солома може допомогти вбити грибок. Треба кілограм засобу внести в 10 літрів води. не буде зайвим трохи сечовини. Хай стоїть 3-4 доби. Обприскуйте томати після процідження.



Солома / Фото Grow How

Молочна сироватка – дієвий та простий спосіб, як позбутися фітофтори. Для цього речовину можна розвести з водою у співвідношенні 1:1. Застосовуйте засіб кожного дня.



Молочна сироватка / Фото "Господарочка"

Можна обробляти рослини й золою, втім, є кілька моментів. Обприскувати нею варто тричі. Коли розсада прижилась, перед початком цвітіння й перед утворенням зав'язей. Готуємо так: пів відра золи вводимо в 10 літрів води та 2-3 дні настоюємо. Доливаємо ще 10 літрів води та 20 грамів рідкого мила.



Зола / Фото Shutter Stock

Гноєм можна обприскувати помідори та інші овочі від грибка. Пів кіло гною потрібно розвести у відрі води, і отриманим настоєм обприскувати рослини.



Гній / Фото Travelite Agro

Кухонна сіль є у кожного на кухні. Тож використаймо її, аби не втратити урожай від фітофтори. Пропорція: склянка солі на 10 літрів води. Можна обробляти нею раз на місяць, щоб не зіпсувати плоди.



Кухонна сіль / Фото Harchi.info