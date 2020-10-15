Успішна телеведуча і блогерка Леся Нікітюк поділилася зухвалим та, водночас, кумедним роликом, де показала ефектне перевтілення. Зірка спершу постала перед камерою у домашньому халаті, а потім звабливо позувала у відвертій сукні.

Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших українських блогерок. За її особистою сторінкою в інстаграмі стежать понад 3,5 мільйонів користувачів мережі. Саме там вона часто публікує різноманітні фото та відео, якими розбурхує уяву фоловерів.

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У профілі Леся вкотре оприлюднила ефектний ролик. Спершу, він розсмішив фанатів знаменитості, проте згодом викликав бурхливі емоції, зокрема, серед чоловіків.

Нікітюк спокусливо позувала, сидячи на ліжку, у білосніжному халаті та з рушником на голові. Очевидно, вона тільки-но прийняла ванну. У руці зірка тримала помаранчеву туфлю, яку підкинула вгору та ненароком вдарила лоб.

Спокусливий образ Лесі Нікітюк

Та після цього блогерка кинула туфлю вниз і постала перед камерою у надзвичайно красивій атласній мінісукні фіолетового кольору. Вбрання застібалося на ґудзики, проте Леся вирішила залишити пікантне декольте, оголивши пишні груди. Також увагу привертають розкішні довгі ноги знаменитості з ідеальною золотистою засмагою. Look Нікітюк поєднала з помаранчевими туфлями-човниками на підборах і на зав'язках.

Сексуальний аутфіт зірка доповнила золотим ланцюжком і сережками-кільцями. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках та матовою помадою.